De Haro homenajea a los fallecidos por coronavirus: "Nada de la vida de los nuestros se pierde para siempre"

Maribel vive en un pueblo de Madrid, Mejorada del Campo, coge desde hace años el autobús para ir a la capital. Sufría los atascos. Hasta que estalló la crisis del coronavirus, ahora llega antes. Se protege como puede y sigue haciendo su trabajo: repartir ayuda a las personas pobres que necesitan ayudas a domicilio. Maribel tiene algunas compañeras que se han dado de bajo porque tienen miedo. A nadie se le puede jugar. Pero Maribel sigue todos los días viajando de Mejorada a Madrid para que haya alguien que reciba comida y compañía. Manuel Barragán, de 63 años, tampoco dio un paso atrás. Pasaba consulta en el Centro de Salud Levante-Sur de la capital cordobesa, muy cerca donde un servidor cogía el autobús para subir al cuartel, que seguro que alguna vez me lo he cruzado en la calle, sin saber que me había encontrado con un hombre que ha dado la vida por salvar la vida.

Estoy convencido de que Manuel tenía miedo, pero que al mirar a los ojos a sus pacientes, volvía a su trabajo. Hay algo más fuerte que el miedo. Maribel y muchas más, Manuel y muchos más son nuestra esperanza, nuestro orgullo en este día aciago en el que hemos sabido que los muertos por el coranavirus son más que en China, en estas 24 horas de viernes santos en las que 738 de los nuestros han muerto. Maria, Pilar, Manolo, César, Roberto, adiós, hasta ahora, hasta siempre. Nada de la vida de nuestros muertos se pierde para siempre. Me han pasado hoy un precioso poema del recién fallecido escritor José Jimenez Lozano. Pepe decía así: “una candela brilla en las tinieblas de la noche, y enciende las estelares orbitas del mundo. Ni el ruido, ni la furia prevalecerán contra ella. Está escrito”. Ni el ruido ni la furia prevalecen sobre la candela de cada uno de los que se han ido.

Fernando de Haro analiza las palabras de Fernando Simón respecto al pico de contagios

Fernando Simón nos ha contado que el pico de casos puede estar cerca, pero el pico ya les llegó a los 3.434 fallecidos.

El pico puede estar cerca pero eso no significa que vayan a desaparecer de repente los casos, la necesidad de atención sanitaria seguirá creciendo. En teoría en España tenemos 47.610 contagiados. Pero lo venimos explicando aquí desde hace varios días, lo vienen explicando los expertos. Y son mucho más porque no es razonable pensar que la tasa de mortalidad sea mucho mayor que en otros países del mundo. Hay infectados que nunca tienen síntomas, otros no acuden al médico o son casos leves y no se les hacen pruebas. Hay varios cálculos: algunos científicos elevan los casos a 300.000, hay quien utilizando estimaciones en redes sociales los situan en 900.000. Tendríamos así un 1,1 por ciento de tasa de mortalidad.