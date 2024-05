De Haro: "Hay que felicitar a Abascal, porque una vez más, ha vuelto a hacer la campaña a Sánchez"

Audio

Les ha faltado tiempo a los de Samsung para contraatacar a Apple por su anuncio de la nueva tableta. En el anuncio de Samsung se muestra a una mujer caminando entre los escombros y recogiendo, recogiendo una guitarra acústica dañada pero aún funcional.

Como digo y como sabes es la repuesta de Samsung al anuncio de Apple en el que mostraba una prensa gigante aplastando objetos representativos de la creatividad humana como instrumentos musicales, esculturas y libros, entre otros.

Apple ha retirado su anuncio porque ha sido muy criticado, aunque ya ha conseguido la publicidad que quería. En realidad, las polémicas entre Apple y Samsung tiene poco sentido porque el problema no es que una empresa, un gobierno quiera destruir instrumentos musicales, esculturas y libros. El problema es que los libros, los valores, las grandes obras de arte han quedado arrumbadas como objetos absolutamente inútiles. Nadie se molesta en aplastarlos y en destruirlos, simplemente son inútiles. Nadie los muestra como útiles

Vale que Óscar Puente, el ministro de Transporte, se pasó cien pueblos acusando a Milei de drogarse, vale que Sánchez lo hizo muy mal al no felicitar a Milei cuando ganó las elecciones, felicitar a quien gana las elecciones es felicitar a quien ha votado, pero lo de Milei este fin de semana no tiene ningún pase. Milei no criticó a Begoña Gómez, mintió sobre Begoña Gómez llamándola corrupta cuando no es ni acusada y faltó gravemente al respeto al presidente del Gobierno.

Sánchez no le gusta a más de 11 millones de españoles que no le votaron u y que no votaron a sus socios. Pero Sánchez es el presidente del Gobierno de España, de los españoles que no le votaron y de los que no le votaron. Y España es una democracia plena y ningún mandatario puede venir a España, no saludar al jefe del Estado, que representa a todos los españoles, y decir que el presidente del Gobierno se atornilla al poder.

¿Ha sido sobreactuada la decisión del Gobierno de llamar a consultas a nuestra embajadora en Argentina? No está regulado cuando hay que llamar a consultas a tu propio embajador. Y el Gobierno podría haberse limitado a convocar al embajador argentino para expresar su queja, pero la ha visto botando para aprovecharlo.

El PP, como es ya habitual, ha dicho varias cosas diferentes en pocas horas. El director de campaña del PP, Esteban González Pons, en Cope, ha acusado a Sánchez de sobreactuar. Pero ha reconocido que lo de Milei es una intromisión en un asunto nacional. Ha dicho que no puede, venir sin saludar al rey, sin saludar al Gobierno, sin saludar al Parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española.

Horas después su jefe, Feijóo, le corregía. El PP parece el ejército de Pancho Villa, cada uno tira para un lado. Vox, Abascal, lo ha vuelto a hacer. Vox le ha vuelto a hacer la campaña a Sánchez.