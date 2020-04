De Haro: "No han pasado 24 horas y Simón ya ha cambiado lo que dijo Sánchez"

Muy buenas tardes a la gente, gente en esta tarde soleada, al menos en la zona de Madrid donde yo estoy. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo, para acompañarte. Hemos hablado mucho estos días de cómo hacer la compra en el supermercado, del precio de las mandarinas, de si han subido o no los supermercados. Generalmente cuando hablamos de supermercados, pues hablamos de grandes superficies, pero en España también hay mucho pequeño comercio y hay mucho colmado, mucho establecimiento buenos de una sola persona o de dos, que son autónomos: panaderías, peluquerías…

Bueno, hoy se ha publicado en el BOE a quién puede aplazar, solicitar la suspensión durante seis meses del pago de las cotizaciones a partir de mayo. Hay una lista que son, sobre todo, pequeños negocios, trabajos de fontanería, instalación de calefacción, que esto les va a dar un alivio. A ver si se gestiona bien y no tiene los líos que ha tenido, por ejemplo, la prestación por cese de actividad de autónomos que ha sido un lío.

Hemos tenido hoy sesión de control y se ha hecho evidente en el Congreso de los Diputados que la deseable unidad, pues va a ser imposible. No ha habido unidad en ningún momento. Sánchez ha hecho que hacía autocrítica, pero al final lo que ha hecho ha sido autocrítica a los demás.

Es decir, Sánchez dice que va a hacer autocrítica, dice que lo ha hecho mejor que nadie y que los otros son los que tienen que hacer autocrítica Al final ha cargado contra Murcia y Madrid, comunidades gobernadas por el PP.

Se empeña Sánchez en dos cosas: el negar los errores y en seguir sacando pecho, en seguir diciendo que somos líderes de la escalada cuando su plan ha llegado precipitadamente, es poco exacto y otros han ido por delante.

El plan francés se debatió en la Asamblea francesa, el español no se ha debatido en el Congreso. Ayer Sánchez todavía seguía defendiendo que teníamos un número de test muy altos, según decía la OCDE, cuando la OCDE ya nos había puesto en el punto número 17 del ranking. Se empeña Sánchez en sacar pecho y en ser el hombre solo.

Casado ha hecho unas críticas. Sobre todo le ha acusado de mentir, de hacer el ridículo. Añadiría mucho al trabajo de la oposición, que es criticar sin duda al Gobierno, que además de las críticas, lo decimos todos los días, que aportara soluciones porque algunas ha aportado, pero en la memoria de los españoles no está la propuesta del PP, por ejemplo, para la desescalada.

Las críticas a Sánchez le han llovido de todos lados, así que ha sido una sesión de control muy dura para el presidente del Gobierno porque no solo le han criticado los partidos de la oposición, también le han criticado sus socios, por ejemplo, Rufián, que le ha metido presión al Gobierno y que le ha advertido de que la mayoría con Esquerra corre peligro.

Esta referencia que hace Rufián es que según lo que hemos sabido del estado de alarma, el 4 se puede acudir uno a cortarse el pelo, pero hasta el 11 tiene que esperar para visitar a sus familiares. Ya digo, críticas por todos lados en una situación en la que parece, porque no lo ha dicho claramente Sánchez, que quiere prolongar el Estado de Alarma hasta, al menos, finales de junio.

Claro, esto tiene una ventaja porque significa que Sánchez no tiene por qué comparecer ante el Congreso como si estuviéramos en un estado de excepción y hay menos control parlamentario, pero tiene un problema, y es que necesita una mayoría en el Congreso para convalidar los decretos de alarma. Y eso hoy empieza ya a ponerse en duda.

Esquerra Republicana y Bildu, que son sus socios, se han instalado en la abstención, y Junts per Catalunya votó en contra y hoy el PNV ya ha dicho, no en el Congreso sino en el Senado, que se están complicando las cosas para su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma.

Claro, si no va a contar con los aliados independentistas, con quién va a contar porque si le faltan los votos del PP y los votos del PNV, no tiene suficientes votos para sacar adelante el asunto teniendo los independentistas enfrente. Claro, para poder seguir prolongando el estado de alerta tendría que girar hacia el PP, pero eso en este momento es bastante complicado. Ya digo que Sánchez además de empeñarse en sacar pecho de lo que no se puede sacar pecho, se empeña en ser el hombre solo. Se empeñó en ser el hombre solo porque prefirió buscar el apoyo de Iglesias, que no era suficiente, y eso le hacía depender de los independentistas al comenzar la legislatura. Y ahora sigue empeñado en ser el hombre solo porque no comunica a nadie lo que va a hacer.

Las comunidades autónomas están en un grito porque no hablan con ellas, la hostelería dice que con este plan de desescalada no vamos a ningún lado y los partidos políticos de los que necesitan el apoyo para votar, están también enfadados como monas.

Y a todo esto se añade la ambigüedad de la situación. Ayer nos dijo Sánchez que esto iba a ser por provincias y hoy Simón nos ha dicho que ya veremos. No han pasado 24 horas y ya Simón está cambiando lo que ha dicho Sánchez. ¿Cómo no va a haber una crítica feroz a esta gestión?