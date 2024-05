Audio

Diop, senegalés de 44 años, es uno de los tres muertos que deja el derrumbe de una terraza de un restaurante de la Playa de Palma de Mallorca. Diop había salido del gimnasio y paró en el establecimiento a tomar un café. Un café que le costó la vida.

Diop era una de esas personas que mostraba que la vida hay que arriesgarla cuando vale la pena, que la vida hay que darla. Diop había emigrado de Senegal en 2007 para encontrar una vida mejor en España. Diop salvó en 2017 a un hombre que estaba a punto de ahogarse en la costa. La temperatura era entonces de dos grados y él se tiró al agua.

El nacionalismo se cura viajando, decía Pío Baroja. En realidad no es verdad, hay nacionalistas muy viajados. Pero a los políticos españoles de la izquierda y la derecha españoles les convendría haber viajado, haber visto, haber pisado más Tierra Santa antes de meterse y meternos en los líos en los que se meten y nos meten a todos.

Yolanda Díaz, que además de ser líder de Sumar, es vicepresidenta del Gobierno, ha montado un nuevo conflicto diplomático. Como sabes, Yolanda blanco roto, ha utilizado el lema que utilizaban los palestinos antes de reconocer el Estado de Israel: reivindicó un estado palestino del río al mar, del Jordán al Mediterráneo.

Lo que supone negarle al Estado de Israel el derecho a la existencia. Cualquiera que haya estado en Tierra Santa sabe que una frase así supone hacer mucho daño, no al Gobierno de Netanyahu sino a todos los israelíes. Hace la friolera de 36 años que Arafat reconoció a Israel como Estado. Yolanda lleva 36 años de retraso. Hoy ha intentado corregirse.

Tarde, vicepresidenta, muy tarde. Israel prohíbe al consulado español en Jerusalén atender a los palestinos en represalia por las palabras de Yolanda Díaz.

El consulado de España en Jerusalén es como una embajada, no es embajada porque las embajadas están en Tel Aviv. En Jerusalén hay cientos.

A la derecha española también le vendría bien darse una vuelta por Gaza, por Jersualén, por Cisjordania, a la derecha española le vendría bien intentar cruzar un check point sin protección diplomática, ver la agresividad de los colonos y muchas cosas más.

Que no, que no, quien defiende un alto el fuego en Gaza no es un ultraizquierdista peligroso ni un antisemita, ni un antisraelí, quien los defiende no es un islamista antioccidental, quien pide dignidad y justicia para el pueblo palestino no es un terrorista, que no presidenta Ayuso, que no te empeñes que criticar la matanza de Netanyahu en Gaza no es ser antisemita.

Que reconocer a Palestina como Estado no es ser de Bildu ni defender a ETA. Que todos los palestinos no son de Hamás. Ayuso ha corregido sin corregir diciendo que no se puede premiar el terror. No se premia el terror reconociendo el Estado Palestino.

No es tan difícil, decid conmigo políticos de la derecha y de la izquierda español, decid conmigo: condenados los atentados de Hamás, exigimos la liberación de los rehenes, condenamos la reacción absolutamente desproporcionada de Netanyahu, pedimos un alto el fuego, reconocemos a Israel y a Palestina, decidlo conmigo.

No es tan difícil por Dios, Estamos hablando de miles de muertos, de decenas de miles de muertos, de madres huérfanas de sus hijos, de viudas, de gente que no tiene para comer, de gente secuestrada. Dejad de miraros el ombligo de una puñetera vez, dejaros de vuestras puñeteras estupideces.