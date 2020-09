De Haro: "Al Gobierno le ha bajado hoy el Congreso no salarios, pero sí los humos"

Audio

Puede estar muy cerca la congelación de salarios, al menos para los funcionarios. De la pasada crisis salimos, en gran medida, porque hubo una bajada generalizada y drástica de salarios. Con la recuperación se habían ido recuperando los salarios. Hasta que estalló la Covid, en los dos últimos años, los salarios habían subido de media 311 euros. Pero ahora, claro, todo ha cambiado. Todavia no tenemos datos del sector privado, pero los que saben de esto dicen que en los próximos meses, los que conserven el trabajo tendrán una bajada, en los puestos menos cualificados, del 10 o del 15 por ciento. Bajar salarios sirve para un rato, pero no puede ser el modelo para competir, porque significa que algo funciona mal en eso que los economistas llaman la productividad. ¿Y con el sueldo de los funcionarios qué va a pasar? En el mes de julio, Sánchez dijo que recortar el sueldo a los funcionarios no estaba previsto.

Pero hoy Calviño, en el programa de Herrera, no ha querido responder a la pregunta de si va a congelar o no los salarios a los funcionarios. No ha querido responder, pero por lo que ha dicho, no lo descarta.

Luego Carmen Calvo ha dicho que ni hablar. Ya sabemos que la coordinación no es lo fuerte de este Gobierno. ¿Han subido o no han subido los sueldos de los funcionarios? Quien recortó el sueldo de los funcionarios fue Zapatero, los recortó entre un 5 y un 7 por ciento. Luego cuando llegó Rajoy le quitó la paga extra de 12. Hubo que esperar hasta el 2018 para ver subidas salariales de los funcionarios de entre el 6 y el 9 por ciento. Si ahora hay congelación no se pierde capacidad adqusitiva, porque la inflación está muy baja, pero se deja de recuperar. Lo dicho: un modelo económico funciona mal si siempre se basa en bajar sueldos.

Y al Gobierno le ha bajado hoy el Congreso no salarios, pero sí los humos. El Gobierno de Sánchez aprobó en su momento un decreto para que Hacienda se quedara con los 5.000 millones de superávit que tienen los Ayuntamientos. Era una especie de crédito forzado que luego el Gobierno iba a devolver utilizando sus criterios. Pero los decretos leyes hay que convalidarlos y, claro, Sánchez sólo tiene 120 diputados. Hoy le han dejado solo sus socios, solo con Podemos. No lo han apoyado ni ERC, ni el PNV, ni Ciudadanos.

En realidad, no sabemos bien quiénes son los socios del Gobierno, porque cambian cada poco. Ningún partido quiere avalar que se le quite dinero a los ayuntamientos, porque luego no hay quien haga política municipal. Ha sido una derrota histórica, nunca un Gobierno había perdido la votación de dos convalidaciones de decretos. Es fácil imaginarse el gustazo con el que los diputados de Ciudadanos han votado en contra después de que ayer Sánchez, con quien negocia los Presupuestos, dijera que siguen en la foto de Colón.

Es curioso porque algunos, después de este zasca o más que zasca de Sánchez, al final le echan la culpa a Arrimadas por estar dispuesta a negociar. Es curioso que le echen la culpa a Arrimadas, que intenta cumplir con la vocación de Ciudadanos. Algo que no hizo Rivera, y que intenta ofrecer una alternativa al independentismo y a las políticas económicas de subida de impuestos. La derrota de hoy de Sánchez quizás haya acallado algo las voces críticas del PP, que acaban echándole la culpa a Casado de que dos ministros de Rajoy estén en la picota por el caso Kitchen.

Le echan algunos la culpa a Casado por no haberle dado cariño a Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Interior, que ha cantado La Traviata y ha contado todo lo malo que hicieron en Interior para tapar lo malo que hizo Bárcenas. No, hombre no, en eso Casado acertó. Se puede criticar a Casado porque no aproveche el pasado bueno que hay en el PP, y por eso ha hecho bien en recuperar a personas como Ana Pastor, pero no se puede criticar a Casado porque no asuma todo lo oscuro del PP.