De Haro: "Descansa en paz, Navalni, hacen falta en este mundo faros de hombres libres como tú"

La semana pasada me invitó una amiga a cenar con otros amigos... Bueno, me invité yo. La cena fue formidable por la comida, por la compañía, inteligente, discreta... Me presenté sin una mala botella de vino, sin unos bombones, así que decidí mandarle al día siguiente un ramo de flores y triunfé.

Esta mañana de 1 de marzo ha habido un sitio en el mundo, Moscú, en el que llevar flores se ha considerado un delito. A pesar de eso, una multitud se ha congregado en torno al féretro de Navalni, el disidente ruso por el que hoy se ha celebrado el funeral. Detrás de cada uno de esos gritos, de cada una de las flores que se han lanzado al féretro de Navalni había un valiente, alguien que se la estaba jugando, porque la gente de Putin estaba muy pendiente de lo que sucedía y de quién estaba ahí.

Después de la liturgia, su viuda ha escrito "no sé cómo voy a vivir sin ti". Descansa en paz Alexei, en este mundo brutal, hacen falta faros como tú, faros de hombres libres.

Se acumulan las tareas digestivas para el Gobierno. Hay que digerir las nuevas revelaciones de la Koldoesfera, digerir el auto con el que la sala segundo del Tribunal Supremo abre causa contra Puigdemont por haber podido cometer un delito de terrorismo.

Félix Bolaños, en su función de ministro de Justicia, ha intentado digerir el asunto esta mañana. Bolaños ha asegurado que en ese auto el Supremo no da por probado que los hechos protagonizados por Tsunami Democràtic sean terrorismo.

Bolaños hace trampa, sabe que no se trata de una sentencia, y no se dan hechos por probados, es que no es una sentencia.

El pronunciamiento no es definitivo, pero los jueces del Supremo dejan claro que el hecho de haber impedido el acceso de los usuarios y tripulaciones al aeropuerto de Barcelona, la utilización de artefactos de similar potencia que el de los explosivos, el haber causado lesiones de especial gravedad a policías y la falsificación de documentos, entre otras cosas, no dejan duda alguna de que los hechos podrían considerarse terrorismo.

Y cuando dice que podrían considerarse, no es porque lo dude, es porque no hay sentencia todavía. Y el mismo auto dice que hay pluralidad de indicios que sitúan a Puigdemont al frente de la organización que provocó estos hechos.

Bolaños hace trampas porque el Gobierno de Sánchez necesita avanzar por un desfiladero demasiado estrecho. Si la ley de amnistía que quiere sacar adelante la semana que viene no incluye los delitos de terrorismo, Puigdemont no la va a apoyar. Menos ahora que puede enfrentarse a una condena por este tipo penal.

Pero si la ley incluye los delitos de terrorismo, como quiere Puigdemont, la UE, no la dejará pasar. De forma muy clara, en contra del auto del Supremo, la vicepresidenta Montero, ha reiterado que todos sabemos en España qué es terrorismo y que, por eso, lo de Tsunami no fue terrorismo.

Nada, vicepresidenta, siga usted enmendando, con sus grandes conocimientos jurídicos, a los jueces del Supremo.