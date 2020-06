De Haro: “La Comisión de Reconstrucción será fake por la falta de voluntad de acuerdo”

Audio

Ya se ha estrenado la segunda temporada de una de las series que más furor causó el año pasado The Politician, el político.

La serie, una comedia, que tiene como guionista a Ryan Murphy cuenta la historia de Ryan Murphy, un joven que quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos y que se presenta, para empezar a las elecciones de su instituto. Utilizando el humor el guionista refleja los habituales trucos que usan en este momento los políticos. Ya eso es interesante. Pero lo más interesante es que en el mundo de las fake news, de noticias falsas, creadas para ganar apoyo en las redes sociales atrapa a los protagonistas y ellos mismos acaban por no saber quien son, parecen añorar con nostalgia una identidad, unos sentimientos que sean verdaderos, que no sean falsos, o no, o esa nostalgia de verdad y de realidad sea también fake, el guionista juega con esa ambigüedad.

En España estamos para pocas noticias fakes, para pocas identidades fakes. Los 43.000 muertos no son fake, las previsiones del FMI que señalan una caída del PIB del 12,8 por ciento, con Italia, las más elevadas de España pierda este año prácticamente todo lo que había ganado en los seis años de expansión desde que salió de la crisis de la eurozona en 2014.

El Fondo estima un crecimiento del PIB del 6,3% en 2021, lo que significa que la esperada reactivación tras el final del coronavirus solo va a permitir recuperar el año que viene menos de la mitad de lo que se pierda este. Esto es real, muy real, esto es para y sufrimiento. Por eso se hace especialmente doloroso el lenguaje, las actitudes de los políticos. Estamos pendientes de tres posibles acuerdos que son decisivos: el acuerdo de las prórrogas de los ERTES, el acuerdo de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y el acuerdo para la convalidación del decreto.

Y al menos en la recta final de las negociaciones está dominando el postureo. Al menos en dos esos acuerdos lo fake, lo falso, está pesando más que la realidad, que la necesidad. La necesidad era que del Congreso saliese, de la Comisión de Reconstrucción, un gran acuerdo de las grandes fuerzas políticas. Durante muchos días se han escuchado propuestas en sanidad, en políticas sociales y económicas. De ahí no va a salir un gran acuerdo. A las 21 horas, los grupos parlamentarios deben presentar sus respectivos borradores y todo indica, según estas fuentes, que el impuesto a los ricos se caerá del documento que eleven ambos partidos en el grupo de Reactivación Económica. Por desgracia será una comisión fake, no por falta de propuestas sino por la falta de voluntad de acuerdo. El PSOE y Podemos negocian para presentar sus conclusiones, PSOE que se caigan las grandes fortunas.

Fernando de Haro sobre el decreto de nueva normalidad

También tenemos un juego de apariencias en el decreto de nueva normalidad, Sánchez no necesita al PP y por lo que hemos visto esta mañana en la sesión de control está más interesado en echarle la culpa a Casado de hacer imposible el pacto. Casado ha ofrecido su apoyo y Sánchez le ha contestado poniéndole condiciones.

Es el mundo al revés, el que normalmente pone condiciones es el que apoya, pero Sánchez, que es el apoyado, es el que pone condiciones.

Y la vicepresidenta Calvo acusa al PP de hacer política con los muertos. Va a ser culpa del PP que los muertos estén sin contra, que el Gobierno se niegue a utilizar el sistema de cómputo de la OMS. Con la que tenemos encima el Gobierno se empeña en vivir en el mundo de las apariencias, de la falso, como en la serie de Politicians, lo hace tan a menudo que afecta a su identidad. Pero esto no es una comedia estadounidense, esto es el drama de España.