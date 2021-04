De Haro: "La citación de la supuesta niñera de Montero ante el juez es un inconveniente para la campaña"

Audio

Este viernes son noticia las ministras Montero, la ministro montero, montera, montere es noticia por el caso niñera. Un juez investiga a Irene Montero por administración desleal en el caso Niñera.

Cita a declarar a la supuesta cuidadora como investigada. Teresa Arévalo. Un inconveniente para la campaña. La justicia "no siempre es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas", decía Iglesias y se ha mostrado completamente convencido.

Mientras, la otra Montero del Gobierno es noticia por los números.

De enero a marzo los españoles consumimos menos. Consumimos menos porque Madrid, que una de las locomotoras económicas de España, se vio afectada por Filomena, porque todos hemos recortados ante la situación de incertidumnre, porque han bajado los salarios, porque se han destruido 137.000 empleos, porque estamos en crisis. El hecho de que consumiéramos menos y algunos factores más han provocado que la economía española cambiara de tendencia.

Después del gran batacazo de nuestra economía hace un año, comenzó una recuperación que ahora se quiebra. La fuerza de la tercera ola ha vuelto a provocar que el PIB decrezca. Eso ha llevado en las últimas horas a cambiar la previsión de déficit que el Gobierno ha llevado a Bruselas. El Gobierno se ha visto obligado a elevar esa previsión de déficit. Pero la ministra Montero, en un afán del Gobierno por no contar las cosas como son ha asegurado que en realidad en 2021 el déficit va a registrar el mayor descenso en mucho tiempo.

María Jesús Montero, ha destacado que el déficit cerrará 2021 en el 8,4 %. La mayor caída.

DE HARO: "MONTERO, NO PUEDE TOMARNOS POR TONTOS"

Ministra Montero, no puede tomarnos por tontos. No puede convertir una subida de la estimación de déficit en una hazaña. Sube el déficit porque la economía va a crecer menos de lo que había previsto el Gobierno. Sube el déficit porque hay que gastar mucho en los ERTES, y en otras ayudas, el déficit se convierte en uno de los más altos de la UE porque entramos en esta crisis sin hacer las tareas, sin aprovechar los buenos tiempos para hacer reformas, para reducir gastos no convenientes.

Tenemos el triste récord de tener uno de los déficts más altos y de las deudas públicas más altas. Gracias al BCE no nos hundimos.