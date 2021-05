De Haro: "La campaña electoral fue una exhibición de lo que supone un PSOE en manos de Podemos"

Audio

Estamos en el día de la resaca electoral. Resaca electoral es una expresión muy manida pero sirve para describir ese momento en que los partidos, después de que sus líderes, hayan dormido poco, empiezan a encajar los resultados. Los populares han celebrado comité ejecutivo para analizar los resultados, Ayuso ha reconocido que ha tenido muchos votos prestados.

Lo decíamos a las tres de la tarde, no hay votos prestados porque no hay votos de nadie, los votantes no nacemos con un partido asignado. Lo que ha reconocido Ayuso, después de arrasar, es que su victoria que le permite gobernar en solitario, ha sido posible porque ha habido transferencia de voto de otros partidos, de Ciudadanos y del PSOE. Todavía no tenemos estudios solventes de que ayer se produjera transferencia de voto. Pero hay suficientes indicios para suponerlos. Es muy probable que Ayuso se haya llevado los 500.000 votos menos que ha tenido Ciudadanos en comparación con las elecciones de hace 2 años. La victoria en tradicionales feudos socialistas de la ciudad como Vallecas es un indicio claro.





Es muy probable que Ayuso haya arrasado por tres razones. La primera es el voto de castigo a la política del gobierno de coalición de Sánchez y Podemos. La campaña electoral en Madrid fue una exhibición llevada al extremo de lo que supone un PSOE en manos de Podemos. De momento los socialistas no lo reconocen, ya veremos sin el candidato oculto, Sánchez, acusa el aviso. De momento la vicepresidenta Calvo se empeña en negar que una mayoría de votantes madrileños han rechazado el sanchismo encamado con Iglesias.

De Haro: "Los resultados de Más Madrid son el aviso de que hay una nueva izquierda"

El PSOE, que ha pasado de ser ganador, a ser la tercera fuerza, que ha perdido 274.000 votos en dos años le echa la culpa de su fracaso a los votantes del PP, nuevos y antiguos, por haber comprado el discurso de Vox. Los votantes de VOX de la Comunidad de Madrid no se han ido al PP, de hecho Vox ha aumentado en 80.000 votantes. El PP ha crecido por el centro. Cuanto más tarde el PSOE en reconocer el daño que le ha hecho cierto sanchismo encamado con Podemos más tardará en volver ese PSOE constitucional, sin veleidades independentistas que tanto necesitamos. Los resultados de Más Madrid son el aviso de que hay una nueva izquierda.

Primera causa, el castigo al sanchismo encamado con Podemos. Segunda causa de la victoria de Ayuso lo que Tezanos llama tabernidad. Un modelo de gestión de la pandemia basado en la apertura de comercios, bares, un modelo de convivencia con el virus que provoca una alta tasa de incidencia y de hospitalizaciones pero que alivia a la economía y a la piscología.

Y la tercera razón, el hundimiento de Ciudadanos.

Arrimadas dice que quiere relanzar el centro liberal. No sabemos si lo logrará demasiadas decisiones equivocadas que han hecho de Ciudadanos un partido poco confiable