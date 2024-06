De Haro: "80 años después de Normandía y 2 de Ucrania, sabemos que el coste de la libertad es alto"

Audio

Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, le pedía a sus conciudadanos una oración por los soldados que había desembarcado en Normandía. De eso hace hoy 80 años. Hasta última hora la operación estuvo amenazada por el mal tiempo. Pero el factor sorpresa y el desconcierto de los alemanes permitió establecer cuatro cabezas de playa desde las que avanzar hasta el corazón de la zona dominada por los nazis.

Los estadounidenses perdieron esa día 2.500 soldados en la playa de Omaha. Dieron su vida por una Europa libre muy lejos de sus casas. 80 años después cuando han pasados dos años desde la invasión de Ucrania, sabemos que el coste de la libertad es alto. No se puede construir un sistema de defensa sin europeos que se rebelen ante la injusticia.





Elecciones europeas



¿A quién voto? Pues así están un 15, un 20 incluso un 30 por ciento de los votantes. En eso estamos. Y por eso Sánchez se revuelve para conseguir la remontada. Sánchez o sus estrategas deben pensar a estas horas que lo de hacerse la víctima con de la citación de Begoña puede no funcionar y por eso han intentado romperle el juego al PP buscando otro marco. Albares, el ministro de Exteriores, ha anunciado que España se sumará a la demanda ante la CIJ de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio.

El ministro ha dejado claro que la decisión lleva meditada muchas semanas para intentar hacernos creer que no tiene nada que ver con las elecciones europeas. Sánchez quiere seguir robando voto a Sumar con la causa palestina y cambiarle al marco a la derecha para que no se hable de su mujer. Pero de su mujer no se puede dejar de hablar porque ahora es la Fiscalía de Europa la que se ha puesto en marcha y la ordenado a la UCO que se presente en la sede de la la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez.

Ha copiado correos electrónicos del empresario recomendado por Begoña Gómez, Carlos Barrabés. En su segunda carta a las gentes de España Sánchez ponía a caldo al juez que había anunciado la citación en período electoral. Detrás de Sánchez fueron todos los ministros, pero ahora con la actuación de la Fiscalía Europea no hay criticas. Todo lo contrario Teresa Ribera dice que es totalmente normal lo que ha hecho la fiscalía.