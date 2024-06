Audio

La inventiva de Sánchez y de su gente para decir que han ganado las elecciones cuando la han perdido es sorprendente.

O sea, como el PP ha ganado por menos, ha perdido, evidentemente. Tiene narices. Habrá que repetirlo para evitar la desinformación: el PP ha ganado en España las elecciones europeas, ha ganado por una ventaja de cuatro puntos, una ventaja de más de 700.000 votos. El PSOE, si hubieran sido unas elecciones generales, no podría conseguir una investidura.

Los socialistas resisten en Cataluña, pero bajan de forma significativa en Andalucía, el independentismo sigue perdiendo apoyo en Cataluña.

Que no te empeñes vicepresidenta, que el PP ha ganado las elecciones con una ventaja de cuatro puntos. Otra cosa es que a Pedro Sánchez se le haya pasado por la cabeza adelantar, por eso convocar elecciones.

El PP ha ganado las elecciones. Otra cosa es que no ha arrasado como vendió hace semanas. Otra cosa es que Sánchez, después de la ley de amnistía, del caso Begoña, del caso Koldo, mantiene un suelo decente del 30 por ciento a base de quedarse con los votos de Sumar.

Sumar ha contabilizado este domingo su cuarta derrota consecutiva en cinco meses. Y Yolanda Díaz acaba de dimitir. No de dimitir del Gobierno, de ahí no se va, ella está dispuesta a luchar contra el avance de la ultraderecha y, atención, por eso deja Sumar, pero no el Gobierno. Dice que escucha a la ciudadanía. Vamos a ver, si ha hablado y te haces cargo, lo normal es que dimitas de todo. Se hace cargo de una parte, de la otra no.

Sánchez sigue con el 30 por ciento, aunque su falta de respeto a los jueces haya provocado esta mañana una nota del CGPJ pidiendo ese respeto. Sánchez sigue con un 30 por ciento de votos a pesar del caso Begoña, hoy La Fiscalía Europea reclama al juez la parte principal de la investigación a Begoña Gómez.

La legislatura no depende del resultado de las europeas, depende más de lo que está sucediendo en estos instantes en el Parlamento de Cataluña. El independentismo, en franca, rebeldía contra lo que dijo el Constitucional, va a permitir votar a los diputados que no están presentes, y con esos diputados que no podrían votar vana formar una mesa del Parlament que es solo independentista. Aquí están los socios de Sánchez, en franca rebeldía, sacando al PSC del Parlamento. Esto sí que cuenta para la legislatura.