De Haro: "Un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición es más necesario que el comer"

Tamara Trelibe vive en un pueblo que se llama Severodonetsk, es un pueblo que está en el Donbas, la zona del este Ucrania donde Putin está concentrando su ofensiva. Las autoridades ucranianas han recomendado a todos los civiles que salgan de esa zona. Pero Tamara no se había enterado porque lleva semanas refugiada en un sótano sin luz, y con poca comida. Al final Tamara ha accedido marcharse, secundando la invitación de la policía de su pueblo. Tamara tiene 83 años, vivió la segunda guerra mundial y pesa tan poco que un policía poco fornido la ha podido trasladar en brazos.

Tamara podría ser nuestra abuela, nuestra madre. Los rusos utilizan comunicaciones de radio abiertas y algunos medios han podido grabarlas. Esas conversaciones rusas admiten la matanza en Bucha. Podría ser nuestra madre, nuestra abuela.

No, no ha habido ningún acuerdo para hacer frente a la inflación entre el primer encuentro de Sánchez y Feijóo.

No hay bajadas de impuestos. El 70 por ciento de los votantes socialistas quieren bajada de impuestos, el 74 por ciento de los españoles quieren bajada de impuestos. No hay bajada de impuestos. La reunión ha durado más de tres horas. Feijóo, tras el encuentro, ha hecho una comparecencia muy moderada en las formas, en el lenguaje, pero durísima en el contenido. Feijóo ha cuestionado el diagnóstico y la terapia económica del Gobierno en casi todo. Y ha asegurado que no está dispuesto a apoyar las lentejas del decreto para luchar contra la inflación. Feijóo no acepta lentejas.

Ya teníamos la intuición de que no iba a haber acuerdo económico. El País publicaba esta mañana los 11 puntos que Sánchez le iba a proponer a Feijóo. Propuestas que empezaban por el CGPJ. Si Sánchez ha filtrado antes de la reunión su propuesta es porque estaba ya buscando una justificación para decirle que no a la petición de Feijoo. Feijoo se ha quejado varias veces de que no había orden del día. El líder del PP ha aprovechado su comparecencia tras la reunión para explicar con todo lujo de detalles técnicos y su programa económico: actualizar la tarifa del IRPF, gestionar de otro modo los fondos europeos y un largo etcétera.

Feijóo ha querido dejar claro que es un político tranquilo que tiene alternativa y que se sabe la lección. Casi el 90 por ciento de los españoles piensan que las medidas del Gobierno no sirven para frenar la inflación, casi el 80 por ciento de los votantes del PSOE. Un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición es en este momento más necesario que el comer. El acuerdo no se puede fraguar si Sánchez le pone encima de la mesa lentejas. Feijoo no puede exigir un giro radical en la política económica.