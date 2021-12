De Haro: “Abascal, con su ausencia, ha acabado metiéndose en el grupo del independentismo”

Tenemos ganas de salir, de cambiar de aires. Y mucha de la gente gente que tiene algo ahorrado y que se lo puede permitir se ha marchado de puente. El miedo a la variante ómicrom no ha afectado todavía mucho al turismo nacional. El consumo, el consumo de turismo, ayuda a la recuperación, la inversión está muy paradita. Hay algo en lo que España está siendo diferente y es para felicitarse después de las manifestaciones con altercados violentos que ha habido en Bélgica, Alemania, Austria y Holanda. Conservamos el sentido común de tener poca resistencia a las vacunas y de no manifestarnos contra las restricciones.

Este fin de semana me ha llamado la atención una entrevista que le han hecho en el País Semanal a uno de los mejores escritores que tenemos en España: José Ángel Gónzalez. González Sainz en esa entrevista acaba diciendo que cuando nuestra sociedad pierde el culo por la palabra identidad, que se relaciona con la ideología y la idolatría, se equivoca de medio a medio. La palabra fuerte es relación. No se si entiendo bien lo que dice González Sainz pero me parece que denuncia la obsesión por construir identidades cerradas: soy de derechas y anti-izquierda, soy de izquierda y antiderecha, soy católico y antiagnóstico, soy agnóstico y anticatólico. No, soy lo que soy pero en relación con otros no en oposición. Y esto es precisamente lo que no reconocen los políticos. Lo de Sánchez, que ha postulado que se defienda la Constitución, tiene poco comentario.

No se cuida la Constitución Gobernando con izquierdista radical contraria a la Carta Magana, con los independentistas, con los proetarras, como los antisistema. Y todo por no estar en relación con el PP, el principal partido de la oposición. Sus socios de Gobierno, Podemos, a través de su portavoz Jaume Asens, lo ha vuelto a dejar claro hace unas horas. No quieren ver la Constitución ni en pintura.

Los socios parlamentarios de Sánchez ERC, EH Bildu con otros independentistas han sacado un manifiesto para afirmar que la Constitución viola sus drechos. Y por supuesto no han estado en el homenaje. Tampoco ha Santiago Abascal. Abascal, lo ha dicho claro alguna vez, no le gusta la Constitución pero acata la ley.

Ha justificado su ausencia del homenaje diciendo que es un acto cómico. Esta en su derecho de que no le guste la Constitución, pero por no estar en relación con el PP y con el PSOE, ha acabado con su ausencia metiéndose en el grupo del independentismo. Y la que tampoco está en relación, en este caso con lo que establece la Constitución es la presidenta del Congreso. Batet critica lo que llama judicializar la política que es recurrir al constitucional. Cuando precisamente la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es uno de los contrapesos del poder legislativo.