De Haro: "Este Gobierno pone al pie de los caballos al Rey"

Las cifras para los que no somos economistas se nos quedan muy frías. Hoy se ha oficializado que hemos entrado en recesión y que entre el mes de abril y junio el PIB cayó casi un 18 por ciento. Se nos quedan frías las cifras, lo que queremos saber es si vamos a ser más pobres, si nosotros y nuestros hijos van a tener trabajo. MCKinsey que es una consultora que se dedica a responder a esas preguntas ha publicado hoy un estudio que dice que depende mucho de donde vivamos. Madrid, por ejemplo, va ser una de las zonas de España más dinámicas en creación de empleo, pero no va sostener el empleo en toda España.

Más negro lo tienen Andalucía y las dos Castillas, y Castilla y Extremadura que dependen mucho del empleo público. Los autores de este estudio dicen a las administraciones en España les ha faltado sentido económico y que tendríamos que avergonzarnos de la cantidad de personas que se están quedando por el camino. La administración, el Gobierno, esté en otras cosas, están en los indultos de los condenados por el procés.

Hace casi dos años, cuando se dio a conocer la sentencia del intento de secesión, Sánchez anunciaba el cumplimiento de la sentencia. Esta mañana en la sesión de control, en la que Sánchez no ha estado presente, ha anunciado que ya está tramitando los indultos.

De cumplimiento integro nada, a estas alturas ya no nos sorprende que Sánchez no mantenga su palabra, lo sorprendente es que sea fiel a algo que ha anunciado. El anuncio hecho hoy y la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona va en la misma dirección. Ayer la ministra Montero nos dijo que el 80 por ciento del presupuesto está acordado. Pues este es el acuerdo, no un acuerdo económico, sino gestos que satisfagan a los diputados de ERC y del Pdecat.

De Haro sobre el posible indulto a los presos del procés

Sánchez podía haber buscado el acuerdo con Ciuedadanos, podía haber dado con un palmo de narices a ERC, le salía la suma. Pero parece preferir a ERC. Porque Podemos, Iglesias, se lo exige. Con la tramitación de los indultos no solo se pone del lado de ERC sino que pone al rey en una posición muy difícil. La tramitación de los indultos puede durar 6 meses, hace falta un informe de la fiscalía y del Supremo, la decisión la toma el Gobierno, pero quien al final firma el indulto es el Rey. Con lo que el Rey, después de que Sánchez apruebe el indulto, se va a ver obligado a elegir entre perdonar a aquellos que atentaron contra el orden constitucional o enfrentarse al Ejecutivo y al sector independentistas. El Rey al pie de los caballos con este Gobierno. El indulto es una cosa muy rara en un estado democrático.

El indulto procede de la época en la que la Justicia la impartía el Rey. Los indultos deben ser pocos, consecuencia de alguna necesidad humanitaria, que aquí no se produce, sin rechazo social, lo que aquí tampoco pasa, y si hay arrepentimiento. Todavía suena en nuestros oídos la frase de Junqueras de que volvería a hacerlo.