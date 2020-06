De Haro: "Iglesias siempre se presenta como la víctima de las cloacas del Estado"

Audio

Antes de que se desatara la pandemia, hablábamos mucho de Torra. Y hoy vamos a hablar de nuevo de ello. El presidente de la Generalitat, fiel a su estilo ha firmado este mediodía un decreto que, a efectos de esta próxima medianoche, designa a la Generalitat como "autoridad competente" en la regulación de la desescalada, incluso antes de que termine el estado. Barcelona habrá estado 24 horas en frase tres, cuando es una de las ciudades más castigadas por el COVID.

Prisa para la desescalada. Calviño aseguraba ayer que la recuperación económica ha comenzado. Pero para los autónomos, la cosa está cruda. La 'desescalada' no salva a los autónomos: facturarán en 2020 la mitad que en 2019. Un 9,7% afirma que va a tener que cerrar su negocio, lo que supone que más de 300.000 autónomos tienen previsto echar el cierre de aquí a fin de año. Los autónomos son en gran medida, el termómetro de lo que sucede en España.

Fernando de Haro sobre la gestión de los ERTE por parte del Gobierno

Sánchez quiere dejar claro que está al frente del compromiso para la recuperación, ayer compareció para explicar las ayudas del automóvil, hoy ha comparecido para las ayudas al turismo. Grandilocuentes 4.262 millones de euros en avales para nuevas líneas de financiación, en la mejora de la competitividad con programas de formación y en la promoción de los destinos. Sánchez ha subrayado, que la fórmula de los ERTES ha venido para quedarse.

Y esto es precisamente lo que ha molestado a los empresarios del sector turístico: la cuestión de los ERTE. El sector turístico es el que más reclama la ampliación de ERTES por causa mayor más allá del 30 de septiembre. Y esto como que los de fuerza mayor tienen importantes bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y en el caso de los trabajadores, no consume prestación de desempleo (contador a cero).

Pablo Iglesias denuncia "amenazas de muerte" en un vídeo en el que un hombre dispara a fotografías de Iglesias, Sánchez, Montero, Echenique y Marlaska. Eso le ha permitido no hablar de lo que debería estar hablando, del caso Dina Bousselham. Iglesias siempre se presenta como víctima de las cloacas del Estado. El juez ayer ponía en evidencia que Iglesias tenía acceso a la tarjeta y que el vicepresidente no se la devolvió a su asesora. Además, la tarjeta apareció tan perjudicada que no se puede leer el contenido. Por tanto, una cosa es predicar y otra dar trigo