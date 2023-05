Fernando de Haro: "Y venga anuncios y anuncios que luego se quedan en poco y en nada"

Audio

Los varones chinos hasta ahora se habían escapado bastante de la calvicie. Solo 14 varones chinos de cada 100 eran calvos. En Estados Unidos y en Europa es donde más calvos hay, Pero todo cambia y los millennials chinos empiezan ya a perder más el pelo y a perderlo más rápido. Así que los crecepelos están de rabiosa actualidad en China.

Se utilizan infusiones especiales, peines vibrantes para estimular el cuero cabelludo y también peluquines. ¿Por qué sucede esto? Los chinos creen que es por el estrés, por el alto coste de la vida en las ciudades. Los varones chinos están preocupados porque, como todo el mundo, habían creído que la línea del progreso era ascendente. La historia caminaba sí o sí hacia la erradicación de la calvicie. Y mira por dónde han descubierto que el mito del progreso indefinido es un cuento. Pues eso, un cuento chino.

En realidad el cuento del progreso indefinido no es un cuento chino, es un cuento occidental con poca base. Tenemos IA, pero no somos más guapos, no hemos erradicado la guerra, ni el terrorismo, ni la trata de mujeres y muchas cosas más.

Y hablando de cuentos sin fundamento. Qué fatiga de verdad, que fatiguita. Las 20.000 viviendas de la Sareb al final eran 9.000 y las comunidades autónomas no las quieren porque no sirven para nada. Las viviendas en suelo del ministerio de defensa están por construir y ese suelo ya estaba en venta. El tope a los alquileres va a encarecer el alquiler. Qué fatiga. Y venga anuncios y anuncios que luego se quedan en poco y en nada, como si el personal fuera mentecato. Urgente y extraordinario consejo de ministros para hacer frente a la sequía. ¿Y en qué queda? Antes del Consejo de Ministros, Nadia Calviño ha anunciado la movilización de 22.000 millones de euros para la mejora de los regadíos.

Ministra, esos 22.000 millones están dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Y de momento solo hay una convocatoria de ayudas por valor de 100 millones. Es dinero europeo. Ministra, no venda lo que ya está vendido.

Después del Consejo de Ministros, el Gobierno ha anunciado un paquete de más de 2.100 millones para la sequía.

Vamos a hacer las cuentas. De esos 2.100 millones, más de 1.400 millones son para hacer infraestructuras que está muy bien, pero que no tienen nada que ver con esta sequía.

O sea, que nos hemos quedado con 744 millones. Estamos hablando de las ayudas que el Gobierno prometió hace un mes, ayudas que se conceden antes del inicio de la campaña electoral, cuando el PSOE está perdiendo voto rural a chorros. Las ayudas son en realidad de 636 millones de euros. Ya se aprobaron en marzo. Lo importante, dicen los agricultores, es el tema fiscal.