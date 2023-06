Fernando de Haro: "¿Tomarán la palabra Lambán o Page para sugerir que la política de Sánchez no funciona?"

Audio

Se llamaba Hansen, Robert Hansen. Y digo que se llamaba porque ha aparecido muerto este lunes en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Cumplía cadena perpetua por delitos de espionaje y conspiración. A Hansen, ya de pequeñito, le gustaban las historias de espías. Entró en el FBI.

Y a los tres años de entrar en el FBI empezó a pasar información a la KGB. Lo hizo por despecho, por dinero. Actuó, sin ser descubierto, como un agente doble durante 25 años. Siempre me han llamado la atención los agentes dobles. ¿Cómo se puede trabajar para el FBI y la KGB sin volverte loco sin que se escape algo?

Para ser agente doble es necesario vivir con un impostor dentro. Y no es fácil, porque lo normal es que uno de los dos yoes, el yo verdadero o el yo impostor, tire más, y entonces seguramente te acaban descubriendo. Solo se me ocurre un modo de ser un agente doble con eficacia: vivir divido en dos partes. Cuando trabajas para el FBI trabajas seriamente, apasionadamente. Y cuando trabajas para los rusos, también trabajas seriamente, apasionadamente. No es tan raro lo de vivir a trozos. De hecho, nosotros somos una persona en el trabajo, otra persona en la familia, una tercera persona con los amigos, una cuarta persona de vacaciones, una quinta persona cuando vemos una serie... sin ser espías. Vivimos a trozos, no dos trozos, mil trozos. Dentro de nosotros hay una persona o cien mil. Por eso seguramente andamos como andamos.

Fíjate el lío político en el que estamos. Hace diez días estábamos contando el resultado de las elecciones municipales y regionales, todavía no hemos contado los pactos, bueno el de Canarias sí, y ahora ya estamos contando las pelas de los partidos por formar las listas electorales. A Sumar y a Podemos les quedan dos para llegar a un acuerdo y la bronca tiene proporciones descomunales.

Sumar dice que las negociaciones “van bien” y cree que el acuerdo no se cerrará en el último minuto.

La ministra Robles, muy perspicaz, ha explicado a qué se debe la pelea.

Robles ya tiene puesta en las listas de Madrid. Pero el lío también ha saltado en las listas del PSOE. Y eso es noticia. Porque desde que Sánchez llegó a la secretaria general del PSOE, nadie le había chistado. Sánchez ha optado por Pilar Alegría, como número uno en la lista del Congreso por Zaragoza. Pero Lamban no la quiere. El exbarón socialista, castigado por la política de Sánchez, se resiste. Argumenta que Pilar Alegría no saca votos. Hubo un tiempo que esto era normal. El PSOE de Madrid se ponía de acuerdo con el resto de federaciones regionales. Sánchez instaló él "ordeno y mando", el nadie se mueve porque si no sale en la foto. Este sábado hay Comité Federal del PSOE para ratificar las listas. ¿Va a tomar la palabra Lambán o Page para sugerir, al menos sugerir, que la política de Sánchez no funciona? En algún momento habrá que empezar a reconstruir el PSO.E