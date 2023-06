Fernando de Haro, sobre la subida del PIB: "Después de 40 meses hemos vuelto a las campanadas de 2020"

Audio

La implosión se produjo en 30 milisegundos. Es lo que dicen los expertos. Y eso significa que muy probablemente las cinco personas que descendían en el Titan hasta el Titanic no sufrieron al morir. El contraalmirante John Mauger anunciaba así el hallazgo de los restos del sumergible que se habían estado buscando desde el domingo.

La Guardia Costera de Estados Unidos continuará buscando en el fondo marino cerca del naufragio del Titanic en busca de más pistas sobre lo que le sucedió al sumergible. El mismo domingo, cuando se produjo la inmersión, un sistema hasta ahora secreto de la Armada de EE.UU. detectó un sonido y ahora parece que han identificado ese sonido como el de la implosión del submarino

Como sabes, también ayer se oyeron sonidos que alimentaron la esperanza de encontrar a los aventureros con vida. Y queríamos creer que podían seguir estando vivos. Querer creer no es lo mismo que creer, querer creer es un espejismo muchas veces porque es la actitud de quien no tiene indicios, señales o pruebas suficentes. No es la fe la que engendra los milagros, son los milagros los que engendran la fe.

¿Dónde celebraste la entrada del año 2020? Seguro que te acuerdas. No nos imaginábamos en ese momento lo que vino después: el virus, el confinamiento...

Después de este confinamiento se produjo la mayor contracción de la economía española en mucho tiempo. Pues ahora, por fin, hemos vuelto a las campanadas de 2020.

La economía española ha crecido en el primer trimestre del año, y eso es una estupenda noticia. Y ha crecido más de lo que primero se había considerado, un 0,6%, y eso es una buena noticia.

Calviño, que ya sabía que había una revisión del PIB, el miércoles se puso estupenda anunciando la buena noticia de que habíamos vuelto a la situación de antes de las campanadas de 2020.

Es una buena noticia pero han sido necesarios 40 largos meses para regresar a ese punto. Somos el último país de la Eurozona en volver a las campanadas de 2020. Hemos tardado 16 meses másque el resto de los países europeos.

El problema es que el desplome de la economía española fue brutal y no teníamos dinero para gastar porque estábamos muy endeudados.

Volvamos a la buena noticia. Buena noticia, la economía crece, nos escapamos de la recesión que se iba a producir. Crece gracias a las ventas en el exterior, por lo que hay que mirar los datos con detenimiento. Y si los miras con detenimiento, lo que ves es que tú y yo estamos consumiendo bastante menos. Con lo cual, no conviene ser muy triunfalista.