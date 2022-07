Fernando de Haro, sobre la séptima ola: "Y en verano, cuando los médicos están disfrutando de las vacaciones"

Audio

¿Por qué sabemos que Putin miente? ¿Cuándo sabemos si alguien nos miente? Conocer la respuesta a lo primera pregunta -cómo sabemos cuando Putin miente-es importante. Pero más importante aún es saber de quién nos podemos fiar. La psicóloga María Jesús Álava Reyes, que es la gran experta en mentiras, dice que no hay que fijarse en si un líder arquea la ceja o si mueves las manos. Los políticos cuando mienten tienen el tronco absolutamente rígido y no mueven las manos y los pies. Pero dice Álava Reyes que esa no es una regla categórica. Lo importante es observar si lo que dicen es coherente con lo que hacen.

Se miente por inseguridad, por ansiedad, por falta de autoestima, por infidelidad. ¿Cómo podemos sabemos si nos mienten? Las famosas máquinas de la verdad no son infalibles y no podemos ir por el mundo con una máquina de esas. Álava Reyes recomienda algo muy sencillo, observar a la otra persona, ver cómo actúa. Al final el conocimiento de lo más importante, si una persona es digna o no de crédito, no depende de la IA, ni de un experimento, ni de una ley científica, depende de modos de actuar, de indicios que hay que interpretar.

Esta tarde vamos a hablar de la séptima ola del covid. Una séptima ola que nos pilla en verano, cuando los médicos están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones. En España faltan alrededor de 9.000 médicos y faltan médicos, entre otras cosas, porque falta planificación de las plantillas y porque hay médicos que se van de nuestro país buscando mejorar su situación laboral. Los médicos españoles están enfermos de temporalidad, después de casi 10 años de estudio y una difícil oposición, hay comunidades autónomas donde los contratos temporales de los médicos suponen el 70 por ciento. Ninguna autonomía baja del 30 por ciento en contratos temporales para los médicos. Durante varios años Bruselas le ha sacado los colores al Gobierno de España porque hay más temporalidad en el sector público que en el sector pivado.

El Gobierno se comprometió en la primavera del año pasado a reducir esa temporalidad. Desde hace dos días el Gobierno, Sánchez quiere apuntarse el tanto de haber estabilizado a 67.000 sanitarios.

Hoy el Gobierno ha aprobado un decreto ley para reducir la temporalidad. La ministra de Sanidad ha anunciado que los sanitarios lque leve trabajando ininterrumpidamente desde antes de enero de 2016 podrá optar a optar a un concurso de méritos para poder hacerse fijo.

No es cierto que el Gobierno vaya a crear 67.000 puestos de trabajo en la sanidad. Las plazas que se atribuye el Gobierno de Sánchez ya están convoocadas en los boletines oficiales de las comunidades autónomas . Las autonomías son las que tienen competencia en Sanidad y son las que contratan. También hay truco en la terminología, los que antes eran eventuales ahora son interinos. Esto es lo que Sánchez llama la cogobernanza, si la noticia es buena es cosa suya, si la noticia es mala es de las autonomías.