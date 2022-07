Fernando de Haro, sobre Sánchez: "Su intervención se resume en la inflación, Putin y subir los impuestos"

Audio

Sánchez ha hablado durante 90 minutos. Le han sobrado 80. En realidad su intervención podía haberse quedado en tres frases: la culpa de la inflación, es de Putin, yo lo he hecho muy bien, voy a subir impuestos.

Ya había anunciado la subida a las eléctricas. ¿Qué pasa cuando sube los impuestos a los bancos? Lo nuevo es lo de los bancos. Este tipo de impuestos termina reduciendo el volumen de crédito y aumenta sus tipos de interés.

La culpa la tienen las empresas, giro a la izquierda lo que hace que Podemos esté contento. Un bono para las medidas en el transporte y la gasolina a dos euros ¿Tú a este precio de gasolina en el coche y te vas a una parada de autobús o metro? Los que saben de esto explican que el precio no es lo determinante para que aparquemos el coche. Usamos o no usamos el transporte público no por razones de precio, sino por razones de tiempo o por razones de comodidad. ¿Significa eso que no sirve para nada una medida de este tipo? La medida de abaratar o hacer gratuito el transporte público, sirve, sobre todo, para la gente que gana menos. Parte económica, parte política: curanderos.

¿Quiénes son los curanderos? El PP, no es precisamente una forma de extender la mano para frenar la inflación.

Sánchez ha avisado que vienen tiempos malos en los próximos meses España se verá obligada a imponer una serie de medidas de ahorro energético para hacer frente a los posibles problemas de suministro que se vivirán en Europa a causa de la guerra en Ucrania. Entre ellas, el líder del PSOE ha indicado que habrá que apostar más por el teletrabajo, reducir el consumo de energía y de gas o reducir el uso eléctrico, aunque ha asegurado que no variará el estilo de vida de los españoles.