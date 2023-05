Fernando de Haro, sobre el paso atrás de Bildu: "Es una buena noticia que le da un alivio a Sánchez"

Audio

Todos sabemos cómo acaba la película 'Mi gran boda griega'. No hago spoiler si cuento que al final Toula e Ian se casan y viven en una casa al lado de la casa de los padres de Toula.

Esto de vivir bajo el mismo techo ya ha dejado de ser abrumadoramente mayoritario en las relaciones de pareja. Esto se llama Living Apart Together, ( en español, juntos viviendo separados). En USA ya son cuatro millones de personas. Es verdad que para vivir con alguien hay que tener muy claro que ese alguien merece la pena, merece la pena por completo. Y eso no es evidente. El Ministerio de Igualdad parece que quiere fomentar esto del juntos viviendo separado. La secretaria de Estado de Igualdad que sostiene que en España los hombres somo bastantes violadores, ha anunciado una app para llevar las cuentas.

Claro que todo el mundo tiene que responsabilizarse de las tareas del hogar, pero todo el mundo que hay vivido en familia sabe que un contador de lo que hace el otro o los otros es la receta perfecta para el fracaso.

Es una buena noticia que Bildu, ante la presión de la opinión pública, haya decidido que los 7 etarras con delitos de sangre que estén en sus listas no tomen, sin son elegidos, posesión de ninguna concejalía. Es una buena noticia. Buena noticia que le da un alivio a Sánchez. Pero la buena noticia no es completa por tres razones.

Primero porque Otegi, al anunciarla ha presentado a Bildu como una víctima. ¿Acoso dice Otegi? Acoso es el que sufrieron las 150.000 personas que tuvieron que irse del País Vasco por la persecución de ETA. Acoso es el que sufrieron las cerca de 1.000 víctimas enterradas.

Otegui se hace la víctima. Y el compromiso no está firmado por escrito. Bildu da un paso atrás, pero en otras ocasiones ese retroceso ha sido puramente táctico. En diciembre de 2021 Sortu, el corazón de Bildu, anunció el fina de los Ongis etorris, los homenajes a los presos etarras. A cambio Sortu pidió la liberación de los presos. Se acabaron los onguis etorris pero el año pasado ha habido 226 han sido de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento de a ETA y a sus presos; 174 han sido de manifestaciones en las que se ha reclamado la amnistía –que no el acercamiento a cárceles vascas– de los etarras presos; 47 fiestas populares celebradas específicamente para enaltecer a la banda terrorista

En 2021 Otegui hablaba del dolor de las víctimas. Pero después de eso Bildu donde gobierna puso en marcha memoriales en los que se equiparaba a Miguel Angel Blanco y a su asesino. El Gobierno ya sabe de quién es la culpa de lo que ha pasado, de la derecha.