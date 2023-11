Fernando de Haro, sobre el escolta de Puigdemont: "Tendría que ser escoltado, pero a prisión"

Audio

No había boda en la que no sonase esta canción. «I Will Always Love You». Con este sencillo, Whitney Houston se estrena en la película el Guardaespaldas. Kevin Costner es un guardaespaldas solícito y preciso que se encarga de la seguridad de la cantante Rachel Marron.

Pues le van a mandar a Puigdemont un Kevin Costner, un guardaespaldas.

Que no le falte de nada a Puigdemont para que los siete diputados de JxCat voten a favor. Esta mañana le han preguntado a Bolaños que si le iban a poner un escolta a Puigdemont tal y como había pedido su secretario. Y tiempo le ha faltado a Bolaños para responder que como no.

Escolta y lo que haga falta. Puigdemont es un fugado de la justicia. Puigdemont tendría que ser escoltado pero a prisión.

"Que le hagan mucho la pelota a Puigdemont"

Siempre conviene evitar el ridículo, el ridículo persona, pero el problema aquí es que Bolaños nos hace hacer el ridículo a todos los españoles. Escolta y lo que haga falta. Le mandamos a Kevin Costner.

Lo de Bolaños recuerda otra escena de otra película, en este caso de Pretty Woman. El personaje encarnado por Julia Roberts ha sido despreciado en una tienda de lujo y Richard Gere, su enamorado, vuelve con ella y exige que le hagan mucho la pelota.

Pues eso, escolta y todo lo que haga falta. Que le hagan mucho la pelota a Puigdemont.

Escolta y lo que haga falta. La respuesta de Bolaños ha tirado por tierra los muchos folios de la exposición de motivos de la ley de amnistía. Ni pacificación de Cataluña, paso histórico, ni toda la chatarra argumental.

Todo salta por los aires en cuanto Bolaños se relaja, aquí lo que cuenta es que Puigdemont esté seguro y sus votos también. Lo demás da igual.