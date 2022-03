Fernando de Haro, sobre el 8M: "Aquí nadie tiene la exclusividad de nada"

Audio

Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Eugenia es una de las 3.900 millones de mujeres que hay en el mundo, una de las primeras refugiadas de Ucrania que ha llegado a España.

Los refugiados ucranianos son en realidad refugiadas y niños, y son ya casi dos millones. Las mujeres que lleguen en las próximas semanas se sumarán a las 67.000 mujeres nacidas en Ucrania que ya viven en España. Las mujeres ucranianas que viven en España tienen más nivel de estudios que las españoles y que los ucranianos, pero trabajan menos que los ucranianos y en trabajos poco cualificados. La desigualdad también le afecta a ellas. La desigualdad de la mujer es un hecho, la violencia contra la mujer es un hecho.

En España el paro castiga más a las mujeres, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres, las mujeres que quieren ser madres sufren una doble discriminación. La desigualdad es un hecho. Otra cosa son las referencias ideológicas desde las que se lucha contra esa desigualdad. Hasta hace un cierto tiempo cierto tipo de feminismo parecía tener la exclusividad en la lucha por la igualdad de las mujeres. Como ahora el feminismo está divido, hoy ya dos manifestaciones, ha quedado claro que aquí nadie tiene la exclusividad de nada.

En el 13º día de la guerra parece que por fin se está produciendo una evacuación de civiles en localidades como Sumi e Irpin, aunque ha fracasado en Mariupol. Donde desde hace días no hay agua corriente ni casi comida. No ha habido avances sustanciales de las tropas de Putin.

Mañana el precio de la electricidad nos va a dar un respiro, por decirlo de algún modo, costará 472 euros el megavatio hora, lo que supone un nuevo récord histórico. De momento no va a bajar y en la economía empieza a arrastrar los pies un fantasma que se llama estaflación. ¿Qué es la estaflación? Una situación en la que se mezcla lo malo de la inflación y lo malo de la falta de crecimiento. ¿Cuál es la solución? No pactar una subida automática de los salarios. El precio del petróleo no va a bajar. Estados Unidos va a dejar de comprar petróleo y gas ruso. Está hablando con Maduro. Blinken sigue pidiendo que Europa haga lo mismo.

La vicepresidenta Ribera ha anunciado también hace unos minutos que el Gobierno va a intervenir el mercado eléctrico. Francia ya lo había hecho hace meses. Pero el Gobierno ha esperado al nuevo plan energético de Bruselas para cargarse de razón. La última vez que intentó reducir los beneficios de las eléctricas tuvo que echar marcha atrás. ¿Es bueno o es malo que el mercado eléctrico establezca precios máximos? La intervención del mercado no suele ser buena. Pero en este caso hay que evitar que los precios crezcan desorbitadamente cuando las centrales de ciclo combinado, las que usan gas, solo representan el 23% de la producción total. Hay muchas empresas energéticas ganando mucho dinero a cuenta de la guerra. El propio Estado, al subir el precio, está recaudando más.