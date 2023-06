Fernando de Haro: "Sánchez no parece tener esa autoestima que se necesita para saber perder"

Audio

Los dos guardias que entran a contar dinero son dos guardias civiles. Y entran en una casa de narcotraficantes en un barrio de Algeciras que ha sido tomada por una unidad de élite. Y yo he estado ahí para contarlo. He estado empotrado con la Guardia Civil en una operación contra el narcotráfico. Operación en la que íbamos protegidos con chalecos antibalas porque los malos podían responder con sus armas.

Comienza la cuenta atrás para el 23-J

Hoy Patxi López se ha puesto digno y ha dicho eso tan castizo de "tonterías, las justas". ¿Se lo ha dicho a su jefe? ¿Se lo ha dicho a Sánchez? No, el PSOE nadie dice nada al jefe. Podría haberlo hecho, después de que ayer el presidente del Gobierne equiparara a la derecha que ha ganado en las elecciones con las turbas trumpistas.

Pues no, lo de tonterías las justas no era un mensaje de Patxi López a su jefe. Paxti López lo ha dicho por los que le acusan de podemizarse.

Es una tradición que el perdedor felicite en las elecciones al ganador. Alfonso Guerra hoy, en 'The Objetive', critica que no haber felicitado al ganador de las elecciones celebradas, hace pensar en que la campaña será poco útil para los intereses de los socialistas.

Sánchez no ha felicitado a los ganadores y ha asegurado que la derrota de los perdedores, de los suyos, es injusta e inmerecida. Sánchez no felicita a los ganadores y dice que los que han perdido, los suyos, han perdido de forma injusta. Sánchez se ha pasado la legislatura criticando a la derecha por no reconocerle como presidente legítimo.

Señor presidente, ¿es legítima la victoria de la derecha? Sánchez no parece tener esa mínima ironía y esa autoestima que se necesita para saber perder.