Fernando de Haro: "Sánchez nunca ha tenido programa de Gobierno, el único que tiene es seguir en Moncloa"

Con Traje negro, con chaquetilla corta, con camisa blanca y botones negros. Así enterraron a Rafael Guerra «Guerrita» en febrero de 1941. El II Califa del toreo había comenzado su carrera taurina como banderillero. Al Guerrita se le atribuyen muchos dichos. Cuando Ortega y Gaset le contó que se dedicaba a pensar, dicen que Rafael Guerra respondió: "Hay gente para todo". También se le atribuye a Guerrita la máxima de que “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”. Guerrita era de Córdoba, Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones, de Cabra, pero ha vivido mucho tiempo en la capital de la provincia. Es fácil imaginar hoy un diálogo entre estos dos insignes cordobeses.

Carmen Calvo ha pedido hoy a los partidos independetistas que pongan por delante el interés de España a su interés. ¿Que le diría hoy Guerrita a su paisana? "Lo que no puede ser, no puede ser". Cuando ERC se abstenga que se abstendrá, no será por el interés de España sino por el interés de una Cataluña independiente.

La Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal ha aprobado hoy la pregunta que le va a hacer a la militancia sobre el acuerdo de Podemos. Podrán votar el próximo sábado y se les pregunta ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición? La pregunta es de una linea y media. En realidad los militantes no saben en qué consiste ese acuerdo, no lo saben ni ellos, ni nadie. El acuerdo son diez puntos de 460 palabras formulado en términos muy vagos. Hay examenes de cuarto de la ESO que requieren más compresión lectora que este acuerdo. No hay programa de Gobierno. En realidad Sánchez nunca ha tenido programa de Gobierno, el único que tiene es seguir en Moncloa. No había programa de Gobierno cuando presentó la moción de censura, no ha habido programa de Gobiero en sus debates de investidura. Como dice Felipe González, con Sánchez solo se habla de sillones. El acuedo en Alemania tenía casi 200 páginas. Ese acuerdo depende de lo que hagan los independentistas. Esta mañana ha declarado Torra ante el TSJC por un posible delito de desobediencia de un modo muy previsible. Torra se ha convertido en juez de los jueces y ha asegurado que la decisión de la JEC fue ilegal.

El presidente de la Generalitat ha venido a decir que la JEC es un tribunal ilegal que dicta una sentencia ilegal porque la legalidad la representa él, que interpreta el sentimiento de los catalanes. Torra ha habado en en nombre de una representación virtual que nadie le ha dado. El presidente de la Generalitat sencillamente por encima de la ley, no puede utilizar los edificios públicos para hacer campaña en favor de una ideología. Torra no representaba a los catalanes en tanto en cuanto se salió de su papel institucional. La Fiscalía ha mantenido su petición de 20 meses de inhabilitación. Torra previsiblemente será condenado, no va a recurrir, se acercan movimientos importantes en Cataluña.