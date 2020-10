Fernando de Haro: "Sánchez no está dispuesto a hacer la rendición de cuentas más importante de la democracia"

Audio

Felipe González se ha convertido en la voz del sentido común. Tenemos el virus disparado y en este momento hay que seguir con mucha atención cuál es la regulación en cada autonomía y que decide cada una de ellas para el Puente de todos los Santos. Lo mejor sería no salir de casa. Eso sería lo mejor.. Esta noche habla Macron. ¿Y que nos puede interesar a nosotros lo que diga Macron? Macron anunció hace unos días un toque de queda, y ahora todos tenemos todo de queda.

Si esta noche Macron anuncia un nuevo confinamiento ya veremos lo que pasa. De momento lo que tenemos mañana es la discusión y la votación de la convalidación del decreto de estado de alarma en el Congreso. Sánchez no ha querido negociar con el PP que le ofrecía un pacto razonable para limitar el estado de alarma a 2 meses. Sánchez ha rechazado la oferta y Casado, que ha tenido un cara a cara muy suave hoy con Sánchez en el Congreso le ha reprochado que no quiere ir al Congreso a rendir cuentas

El estado de alarma es una gravísima limitación de las libertades que es necesaria en este momento, pero que para respetar el espíritu constitucional requiere un control parlamentario muy sistemático. Sánchez, en agosto, prometía rendición de cuentas, lo ha prometido muchas veces.

Fernando de Haro sobre Sánchez: "Ni siquiera va a defender la convalidación del decreto"

Pero Sánchez no parece estar dispuesto a hacer la rendición de cuentas más importante de la democracia. Rendición de cuentas es dar explicaciones y someterse al control del parlamento. Mañana ni siquiera se va a tomar la molestia de defender la convalidación del decreto. Se lo deja a Illa. Y tiene cerrado un estado de alarma con las fuerzas de la izquierda y con los independentistas hasta mayo, como quería, con una comparecencia sin votación cada dos meses.

¿Por qué lo que ha pactado Sánchez no es rendición de cuentas? Porque aunque da explicaciones no se somete a votación. Si no hay votación no hay renidicón de cuentas, sobre todo no hay control parlamentario. El problema no es solo el plazo, el problema es que la gestión del contenido del estado de alarma se deja a las autonomías.

Si la gestión es de cada autonomía, como dice González es una puñetera locura. A ver que dice Macron.