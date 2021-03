Fernando de Haro: "Sánchez destruye las armas de ETA pero corteja a Bildu para tener apoyo parlamentario"

Audio

En la mente y en la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay una dañina confusión entre política y propaganda. Eso le llevó a proclamar tras la primera ola que habíamos vencido al virus y que salimos más fuertes, a anunciar ayudas por valor de 11.000 millones que no se concretan, a envolver las vacunas que llegan de Bruselas con el anagrama del Gobierno, trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos. En fin, la lista es muy larga.

La política y la propaganda se confunden en la estrategia del presidente del Gobierno, y así la política se convierte en un sentimiento que dura lo que dura una foto o un vídeo en el telediario. Y es sorprendente la falta de límites que tiene Sánchez al organizar actos de propaganda. Hoy ha presidido un acto en el que se han destruido con una apisonadora de 1.377 armas completas y 19 piezas fundamentales que permanecían bajo custodia.

Fernando de Haro: "Sánchez quería una foto y ha hecho el ridículo"

A Sánchez le ha dado igual que cuando el llegó al Gobierno ETA estuviera derrotada y más que derrotada, le ha dado igual que los presidentes del Gobierno que lucharon contra ETA no hayan querido acudir, seguramente porque no estaban dispuestos a ser utilizados, ni Zapatero ha asistido, le ha dado igual que el acto haya sido criticado por los demás partidos políticos y por las víctimas, las que son las que han sufrido por el uso de las armas. Le ha dado igual todo, él quería una foto y ha hecho el ridículo y ha levantando viejos y profundos dolores. Sánchez quería tener una foto para que los despitados puedan pensar que ha derrotado a ETA y con la foto han venido las palabras.

No podemos olvidar. Es verdad. Y la memoria es recordar que esas armas con las que se ha querido hacer una foto fueron cebadas con la munición de la muerte y con la munición de una ideología que sigue viva. Y el presidente del Gobierno se apoya en Bildu, la formación que comparte ideología con ETA, que no ha condenado su violencia. Bildu que lo tenemos todo muy presente, es el partido que ha hecho que los socialistas gobiernen en Navarra, con quien los socialistas pactan los presupuestos. Sánchez destruye las armas de ETA que ya no servían pero ha cortejado a Bildu para tener su apoyo parlamentario.