Fernando de Haro: "Puigdemont sigue haciéndose de rogar para cerrar el acuerdo de investidura"

Audio

La nueva canción de los Beatles, terminada con Inteligencia Artificial, ha generado polémica. ¿Se puede considerar de los Beatles o no? El material originario es una pieza de finales de los años 70 en la que Lennon canta al piano. Se han hecho arreglos para limpiar el sonido. ¿Es o no una canción de los Beatles?

En la polémica se ha hablado poco de la letra. Tradicionalmente, la música parece ser más importante que la letra; las letras de los Beatles tienen en muchos casos origen en sus experiencias personales. La letra de 'Now and Then' cuenta, entre otras cosas, como un enamorado se da cuenta de que de vez en cuando hay que empezar en una relación. Va a resultar que lo revolucionario de los Beatles no fue solo un pelo largo o una música nueva, sino este de, de vez en cuando, hay que volver a empezar en la relación con la persona a la que se ama.

"Puigdemont sigue haciéndose de rogar para cerrar el acuerdo de investidura"

Como estudiábamos en el colegio, las guerras carlistas sacudieron el siglo XIX español. Las guerras carlistas fueron guerras dinásticas e ideológicas. Los carlistas defendían como sucesor al trono al infante Carlos María de Borbón contra Isabel II.

Los carlistas derrotados se beneficiaron de varias amnistías. Esas amnistías a los carlistas estaban condicionadas a que sus beneficiarios jurasen fidelidad a la reina y a la Constitución. Nada de eso va a suceder ahora. Puigdemont sigue haciéndose de rogar para cerrar el acuerdo de investidura. Parece que se resiste para dejar claro que él manda y porque no le gusta la Exposición de Motivos. Esto es interesante. La exposición de motivos de una ley es en realidad una cosa muy rara. Forma parte de la ley, pero en realidad no regulan nada, no se aplican. ¿Entonces para qué sirven? Quizás para interpretar la ley.

Hay quien dice que para nada. La exposición de motivos recoge en realidad las decisiones políticas más importantes contenidas en el texto. Tienen una finalidad didáctica, de propaganda. Por eso tiene tanto interés.