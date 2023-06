Fernando de Haro: "Por lo que hemos visto en las últimas encuestas, hay un toque de aviso a PP y a Vox"

Audio

Ahora que ya aprieta el calor nos podemos refugiar en los bares. Bares, eso sí, con un buen aire acondicionado o un buen ventilador. Los bares son el último oasis que resiste la invasión de las pantallas y de las redes sociales. Eso es lo que dice un estudio de los Gerentes de los Servicios Sociales. Los bares siguen siendo el paraiso de las relaciones en carne mortal, de las relaciones sociales directas. Un espacio que puede servir prevenir la soledad y el aislamiento, que es un problema cada vez más importante.

A los españoles nos gustan los bares, sobre todo, porque son un lugar de encuentro y amistad. Interesante lección esta que nos dan los bares. Dejamos de mirar las pantallas o de buscar un like cuando hay algo que merece más la pena, cuando hay algo que nos atrae más. Es una importante lección porque la batalla por recuperar la atención en este momento es la gran batalla, ahora que el capitalismo digital está por todas partes. Y la atención la recuperamos no por grandes ejercicios morales, no por una gran ascesis fría, sino por algo que nos resulta más seductor, más gustoso que la fría pantalla.

Hoy es lunes, lunes de calor y de encuestas. Ya sabes que los fines de semana y los lunes, mientras estemos en precampaña electoral, tenemos encuestas. ¿Y qué dicen las encuestas? Hay cosas interesantes. Las encuestas siguen diciendo que el PP gana las elecciones con más de 140 diputados, aunque ya no está tan claro que obtenga la mayoría absoluta con Vox. ¿Por qué? Porque el PSOE se mantiene estable y Yolanda Díaz mejora en intención de voto, de modo que llegaría casi al 14 por ciento. Feijóo deja de subir. El titular del diario El Mundo, que es uno de los periódicos que publica encuesta, es llamativo: "La izquierda sale del colapso".

¿Qué ha pasado en la última semana de campaña, desde que hablamos de las últimas encuestas? Han pasado varias cosas. Se ha dejado de hablar de los pactos de Sánchez con Bildu, se ha dejado de hablar de los efectos de la ley del 'sí es sí' y se ha hablado mucho de los pactos del PP con Vox, o de los no pactos.

¿Hay votantes que han visto contradictoria la postura del PP porque ha firmado rápidamente el acuerdo con Vox para que entre en el Gobierno en Valencia, y ha rechazado rápidamente Guardiola, la lider del PP extremeño, la entrada de Vox en el Gobierno? ¿Hay votantes que ven contradictoria esta postura? Pues seguramente, por lo que hemos visto en las últimas encuestas, en este momento hay un toque de aviso a PP y a Vox.

Feijóo, por lo pronto, ha dedicado ese lunes a buscar un marco positivo, como dicen los estrategas de comunicación en las campañas, y ha presentado algunas medidas económicas: bajar impuestos, prolongar la vida de las centrales nucleares y llegar a 22 millones de personas ocupadas.

Pero no solo en eso ha cambiado el PP. Ahora Guardiola, lider extremeña del PP, ha escrito una carta a cargos del partido en la que pide respeto y diálogo con Vox. O sea, cambia de posición.

¿Cuándo se equivocó el PP? ¿Cuando metió rapidamente a Vox en el Gobierno Valenciano o cuando dijo que no, que no quería saber nada de Vox en el Gobierno de Extremadura? Pues seguramente en los dos casos. Las prisas para decir sí y para decir no son malas. ¿Cuándo se equivocó Vox? Cuando se puso tan exigente como el PP. Si hay una mayoría de votantes que han votado cambio, lo lógico es que haya cambio.