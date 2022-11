Fernando de Haro: "¿Por qué no cesa Sánchez a Montero después del estropicio que ha montado?"

Audio

¿Sabes exactamente lo que ellos piensan? ¿Se llevará a la chica a casa? Es uno de los temas más clásicos de Rood Steward, que por cierto tiene 77 años y sigue en el machito. Rood Steward no ha querido participar en la inauguración del mundial en Qatar este domingo aunque le habían ofrecido un millón de dólares, ha denunciado que en Qatar no se respetan los derechos de los homosexuales.

El mundial de Qatar no es el de Sudáfrica y tampoco va a contar con Shakira. Shakira no ha dicho nada, pero podía aprovechar para denunciar que miles de migrantes han trabajado en condiciones de esclavitud y de los miles que han muerto para levantar las instalaciones del mundial. Si de paso Shakira paga los 14 millones de euros en impuestos que ha dejado de pagar en España, mejor. Las denuncias por vulneración de derechos humanos, como la moral, muchas veces van por modas. Está muy bien que se denuncie la explotación de migrantes, la falta de respeto a los derechos de los homosexuales. Pero no he oído a nadie denunciar que Qatar financia a la organización islamista radical de los Hermanos Musulmanes, que cuando llega al poder limita la libertad religiosa de muchos musulmanes realmente religiosos, de las minorías cristianas y de muchas otras minorías.

La culpa era de los jueces, ahora la culpa es de los periodistas. Pero hombre, pero mujer, a quién se le ocurre contar lo que está pasando, a quien se le ocurre contar que un error del ministerio de Igualdad, del Gobierno de Sánchez, de la mayoría gubernamental en el Congreso está provocando rebaja de penas por violación. Los periodistas tenemos que ser más responsables y dejar de contar las cosas, para tapar así los errores del Gobierno. Como en Venezuela, como en Cuba, como en Rusia, como en China. ¿A quién se le ocurre ejercer la libertad de prensa? Ahora somos nosotros los periodistas porque contamos que hay rebajas de penas, y los abogados que presentan los recursos y tú que te llevas las manos a la cabeza los responsables de lo que pasa. Todos culpables. Culpables también los que piden la dimisión de la ministra Montero.

Pero que exageración si es que los jueces, la oposición, piden la dimisión de Montero porque son unos exagerados. Los ministros de Sánchez no dimiten, si acaso los cesa Sánchez. ¿Por qué no cesa Sánchez a Montero después del estropicio que ha montado? Porque Sánchez no tiene un gobierno de coalición, tiene dos Gobiernos en uno, Sánchez necesita a Podemos. Tenemos dos Gobierno en uno, tenemos un Gobierno con ministros que no asumen responsabilidades y tenemos un Congreso con diputados que tampoco asumen responsabilidades. El proyecto de la 'ley del sí es sí' la aprobó el Gobierno, o sea todos sus ministros, porque lo dijo Sánchez. En el Gobierno solo hay un ministro: Sánchez. Los 200 diputados que votaron a favor de la 'ley del sí es sí' son responsables de haber aprobado una chapuza, de haber rechazo 127 enmiendas de la oposición. Pero esos 200 diputados nunca admitirán su responsabilidad y dirán que su responsabilidad es apretar el botón que el jefe manda apretar. Y es que resulta que no hay 350 diputados, solo hay diez, uno por cada grupo parlamentario con más o menos capacidad de decisión. Había que fortalecer los partidos para evitar lo que pasó en la Segunda República y hemos caído en una partitocracia sin responsables. Los responsables de los desastres son los jueces, los periodistas y tú que te llevas la mano a la cabeza.