Fernando de Haro: "Pepe Domingo era la radio hecha con la vida"

Ayer, cuando nos llegó la noticia, la primera reacción fue: no es posible. No es posible que haya radio sin Pepe Domingo. No es posible que haya radio sin esa alegría, sin ese empezar el programa sin empezarlo, sin su mucha vida. Y la segunda reacción fue, la reacción cuando falta un maestro: el lamento por no haberlo aprovechado más, por no haber aprendido más.

Ahora que no sabemos hacer radio sin un guión, sin convertir en palabras muertas las palabras que luego tendrán que ser dichas, Pepe Domingo era la radio hecha con la vida. En su último cumpleaños Pepe Domingo decía que ”los nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere”.

Me parece que no Pepe Domingo, la vida es precisamente lo que no se muere. Se ha dicho mucho en las últimas horas que Pepe Domingo era el hombre al que no le faltaban las palabras. Tampoco, lo recuerda hoy Carlos Herrera, le faltaban los silencios. No escuchaba para responder. Escuchaba para entender. Para él conversar era una forma de mirar despacio. Mirada, voz y palabra, y vida que se no acaba, descanse en paz Pepe Domingo Castaño.

Dos buenas noticias. La bombona baja de precio se pagará a 14,43 euros.

Desde mayo de 2021 no se registraba una cifra similar. El precio máximo no se encuentra liberalizado. Lo fija el Gobierno. Es una buena notica porque así lo quiere el Gobierno.

La segunda. Éramos más ricos de lo que creíamos. Si, más ricos. Habían hecho mal las cuentas y ahora resulta que en 2021 y 2022 fuimos más ricos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado este lunes al alza en tres décimas el crecimiento del PIB español .5,8 %, España recuperó el nivel de PIB previo a la pandemia ya en 2022.

España es la que más ha tardado en recuperar el nivel de la economía y ahora somos uno de los países que mejor va. La economía española es una de las que mejor marcha en este momento. La economía europea, Alemania, flaqueando, por eso desde el pasado jueves a Lagarde le suenan los oídos desde el pasado jueves cuando subió los tipos de interés. Ella misma negó que le hubiesen criticado.

La economía española aguanta pero se estanca. Aguanta porque es una economía menos industrial. Porque los salarios no han subido, IPC. Y porque por fin las ayudas han llegado. Enfriar, energía sube y euro.