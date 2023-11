Fernando de Haro: "Pedro Sánchez será el ministro de todo y Yolanda Díaz de lo que le deje"

Audio

¿Estuvo bien Rosalía ayer en la de los Grammys Latinos? ¿Estuvo bien la versión que hizo de la canción de Rocío Jurado? No quiere ser hater. Pero yo siempre que oigo eso de que se nos rompió el amor de tanto usarlo, se me dispara la imaginación.

Se me han roto muchas cosas de tanto usarlas: el embrague del coche, las zapatillas de salir a correr, las pilas del teclado, los zapatos viejos que tienen la forma de mi pie, se me ha roto de tanto usarlo el cinturón de goma que no pita en los aeropuertos...Pero el amor, el amor no se me ha roto de usarlo, sobre todo porque no lo usado. Si se trata de hacer canciones, de hacer metáforas, el amor es complemento directo bastante inconveniente para el verbo usar. Cuanto más te quieren, más quieres que te quieran.

Hace unas horitas, Sánchez ha prometido por tercera vez como presidente del Gobierno, ha prometido por su conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución. La Constitución es un santuario, un espacio reservado para quien la usa. No se puede entrar, no se puede valorar. No se juzga la conciencia, se juzga los actos, de un mendigo o de un presidente del Gobierno. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Sánchez, para ser por tercera vez presidente del Gobierno, ha hecho lo que le recomendaba en el mes de septiembre el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín Formoso.

Pedro ha hecho lo que nadie ha hecho, pactar con un Puigdemont que hoy estaba citado en el Tribunal de Cuentas para ser juzgado por desviar 5 millones para el 1-O. No ha comparecido porque sigue estando fugado de la justicia. Ha hecho lo que nadie ha hecho y por eso Financial Times titula que la amnistía para los separatistas amenaza el Estado de Derecho en España.

¿Y ahora qué? Uy, qué nervios, ahora a esperar a conocer los nombres de los ministros que se van, de los que se quedan. Uy qué nervios. Hubo un tiempo en el que conocer el nombre de ellos ministros era decisivo para conocer el rumbo del país. Todo el mundo esperaba con nervios a conocer lo que había en el cuaderno azul de Aznar.

Este o aquel ministro podía hacer una política económica más liberal o más socialdemócrata, pero ahora no, ahora no porque en realidad solo hay dos ministros.

Pedro Sánchez, como en las anteriores ocasiones, será el ministro de todo y Yolanda Díaz de lo que le deje.