Fernando de Haro: "El Partido Popular, en esta ocasión, probablemente se ha pasado de frenada"

Ya están los Magos de Oriente muy cerquita, les quedan un día y unas horas para llegar. Hay quién vive las Navidades con ansiedad o con tristeza, por ejemplo, por los que ya no están.

En España, para estos que viven las Navidades con tristeza o con ansiedad es un gusto que acaben con la llegada de los Magos. Ellos traen regalos y los regalos de los Magos invitan a entonar un gracias a la vida como el de Joan Baez. Gracias por los regalos, gracias por la vida que, sin duda, es el gran regalo. Para muchos españoles eso de 'gracias a la vida' en un momento de su existencia se ha nublado.. Hoy hay una encuesta en el diario 'El Mundo' reveladora: casi tres millones de españoles han pensado en algún momento en quitarse la vida porque habían perdido el gusto a la vida, porque estaban en un agujero muy hondo, porque el sufrimiento se les hacía insoportable...

Estos son los tres millones de españoles que han pasado por un momento oscuro, pero no hace falta tener pensamientos suicidas para darse cuenta de que todo se nos antoja poco o insuficiente para lo mucho que nos promete la vida. Es estupendo, por eso, que los Magos de Oriente estén a punto de llegar. También ellos conocen esa sensación de que todo es poco insuficiente para lo mucho que promete la vida y por eso dejaron sus palacios porque lo que la vida les había dado hasta ese momento era poco y esperaba más.

El Particular Popular, en esta ocasión, probablemente se ha pasado de frenada

Como ya sabes, el PP ha querido convertir su enmienda a la totalidad a la ley amnistía en una propuesta de reforma del Código Penal para castigar a aquellos que promuevan referéndums ilegales. En la enmienda a la totalidad del Partido Popular hay dos cuestiones esenciales: una es retomar lo que hizo Aznar y prometió Sánchez, que es que en el Código Penal haya un castigo para que ellos promuevan el referéndum ilegal; y hay otra parte de esta enmienda la totalidad que además de establecer penas para quién convoque un referéndum legal, establece la disolución de los partidos políticos que promuevan un referéndum ilegal.

El Partido Popular ha recibido muchas críticas, también del Gobierno. Marlaska, ministro de Interior, ha dicho que no hay que cambiar la ley de partidos políticos, y la portavoz de Sumar en el Congreso también, con un tono bastante más duro. Pero no solo le han llovido las críticas de los socios del Gobierno, sino también de los constitucionalistas, por eso el portavoz del Partido Popular, Tellado, ha querido matizar lo propuesto ayer: “En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos si estos son delictivos”.

Esto ya lo sabíamos, lo que pasa es que el PP propone la disolución de los partidos políticos que defiendan un referéndum ilegal y ha dicho que eso no es nuevo porque eso ya está en el Código Penal y aquí ha faltado a la verdad el Partido Popular. En el Código Penal no está la disolución de un partido político por promover un referéndum ilegal. En el Código Penal lo que está es la disolución de una persona jurídica.

El Particular Popular, en esta ocasión, probablemente se ha pasado de frenada. El PP no puede estar jugando en una cancha que le han puesto otros. ¿Por qué no nos explica su propuesta de fiscal, de política activa, de empleo? ¿Por qué, en lugar de ir sistemáticamente a la contra con ideas más o menos acertadas -en este caso poco acertada-, no va por delante con propuestas positivas?