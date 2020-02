Fernando de Haro: “El miedo desproporcionado nos puede llevar a sospechar de todo el que tose"

Audio

El presentador de 'La Tarde', Fernando de Haro' comenta la actualidad de este viernes que vuelve a pasar por el coronavirus. De momento no es necesario suspender los actos públicos. Es lo que ha asegurado Fernando Simon, la voz del Ministerio de Sanidad, que todas las mañanas nos ofrece los últimos datos del coranavirus. No hay motivo para suspender las fallas.

Las autoridades españolas pueden tomar nota de lo que han supuesto las medidas draconianas que se han tomado en Lombardia, en Italia, cuando la mortalidad del Coronavirus se parece a la de una gripe. Asumir las responsabilidades políticas en una crisis como está es ser prudente pero no reaccionar de forma desproporcionada por temor a las futuras críticas. La espiral de miedo desproporcionado tiene importantes consencuencias económicas: la bolsa está viviendo su peor sesión desde 2010 y Bank of America y Credit Suisse alertan de que el crecimiento podría reducirse casi a la mitad en la UE.

Fernando de Haro analiza el coronavirus en España y Europa

Después de lo que ha sucedido en Italia se suceden los llamamientos a mantener la calma. Quizás hacer muchos llamamientos a la calma es el mejor modo de que la calma se pierda. Tener miedo es humano, tener miedo incluso es útil porque ayuda a no ser imprudentes, a no ser temerarios, a no ser superficiales. El problema es cuando el miedo supera nuestra capacidad de pensar, de juzgar, de valorar los datos de forma equilibrada. Y suceden cosas como las que he visto este semana en Milán, una ciudad semidesértica, con supermercados desabastezidos. El miedo desproporcionado puede llegar a vaciar el metro y los lugares públicos, nos puede llevar a sospechar de todo el que tose a nuestro alrededor, de todo el que tiene rasgos asiáticos, de todo el que no tiene acento español o mueve las manos como un italiano.

El reto es combatir el coranavirus y combatir un miedo desproporcionado. No es fácil. Se dice rápido pero no es fácil superar ese miedo que se apodera de nosotros. Para superar el miedo desproporciando al virus necesitamos ponerlo en su sitio. Lo peor para el miedo desproporcionado es estar solo. En soledad se disparan los miedos. Es más fácil vencer el miedo desproporcionado cuando nos recordamos los datos objetivos: el virus se transmité sí de forma rápida, pero en España no ha habido muertos, en Italia los fallecidos son muchos menos de los que provoca una gripe estacional o las infecciones hospitalarias. Hay riesgos sí, pero en la vida hay riesgos sí, no dejamos de utilizar los coches porque haya accidentes mortales, no nos vamos de las grandes ciudadades porque haya contaminación. El miedo desproporcionado se vence cuando atendemos a los datos, cuando no pretendemos de forma irracional reducir a cero el riesgo, el riesgo cero no existe, la vida es riesgo, cuando caemos en la cuenta de que necesitamos vivir con los demás.

El coronavirus es una dificultad, es un riesgo, pero ya sabemos lo que supone afrontar las dificultades. Cuando estalló la crisis, por ejemplo, afrontamos una situación con dificultad, nos bajamos los sueldos, vivimos o vivieron muchos de las pensiones de los abuelos, se multiplicaron los gestos de solidaridad. No nos quedamos en casa solo lamentando la situación.