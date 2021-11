Fernando de Haro: "Mal momento para el triunfalismo, recordamos lo nocivo que fue un exceso de optimismo"

Audio

No sabemos, no sabemos, no sabemos. Seguimos sin saber. Han pasado solo 24 horas y hacen falta dos semanas para saber si las vacunas son eficaces contra la variante ómicron. Y es inútil especular. Emer Cooke, directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento dice que las vacunas no seguirán dando protección.

Incluso si la nueva variante se generaliza, las vacunas que tenemos continuarán brindando protección. No sabemos.

Y el El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bance dice que la eficacia sea del mismo nivel que tenían las vacunas con la variable Delta. No sabemos sin las vacunas protegen y cuánto protegen. Lo que sabemos es que tenemos que esperar. Sí sabemos que es posible que haya habido transmisión comunitaria de la variante ómicron que ya estaba en Europa hace al menos 11 días. Y sabemos que el Gobierno está como siempre ha estado. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez ha insistido en que la fórmula española contra el virus es un éxito y que no habrá que cambiar nada para las Navidades.

Mal momento para el triunfalismo. Recordamos lo nocivo que fue un exceso de optimismo. No sabemos todavía si los días de Navidad van a ser normales. Lo que sí sabemos es que seguimos sin legislación sanitaria adecuada para luchar contra la pandemia. Estamos a lo que decidan las CAS y los tribunales. El Supremo ha avalado el uso del 'pasaporte covid' en el País Vasco después de que el TSJ lo tumbara. Hace unas horas la ministra de Sanidad ha intervenido en la asamblea extraordinaria de la OMS y ha defendido que haya un Tratado Internacional de Pandemias. Es una buena idea. Pero también sería una buena idea tener con una legislación nacional para hacer frente a las pandemias.

Esperemos que no sea necesario volver a aprobar restricciones ahora que la incidencia está subiendo, estamos ya cerca de los 200 casos por 100.000. Y no tenemos legislación antipandemia, lo que tenemos son dos sentencias del Constitucional anulando los dos estados de alarma y asegurando que que el Gobierno no puede delegar en las Comunidades Autónomas medidas de la envergadura de las que dejó en manos de los presidentes regionales

Se vota en el Congreso una proposición de ley para prohibir los homenajes a los etarras. Los socialistas van a votar en contra.

Los socialistas van a votar en contra después de los presos etarras han dicho que van a hacer los homenajes en privado. O sea el PSOE vota con Bildu. Dando por bueno que ahora el mundo de ETA haya decidido hacernos el favor de exaltar a los terroristas que no se han arrepentido. Todavía tenemos que darles las gracias.