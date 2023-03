Fernando de Haro: "Mal asunto que todo sea a costa de hacerle más difícil el trabajo a los empresarios"

Audio

Este es, en principio, el gran fin de semana del cine. En la madugrada del domingo al lunes tenemos la gala de los Oscar. Ayer Juan Orellana le decía a Pilar Cisneros que las películas galardonadas de los Oscar cada vez son peores. No solo lo dice Juan Orellana, lo dicen muchos que saben mucho de cine. El problema es las películas más vistas en estos tiempos son bastante peores que las películas más vistas de hace décadas. La mitad son para niños, las que hacen más taquilla, y la otra son de superheroes. Hay muchas personas que consideran que ir al cine es una forma de llevar a los niños de excursión, o una ocasión especial para experimentar que una cosa está chocando contra otra cosa.

Hay una crítica de cine en Estados Unidos que dice que las películas que le gustan son las que no tienen superhéroes ni personajes de cómic, que no son de ciencia-ficción, no tienen nada que ver con 'Star Wars', no dependen en gran medida de los efectos especiales, y han recibido críticas decentes. Estoy sustancialmente de acuerdo, aunque todavía tolero algo la ciencia-ficción.

El dineral que nos está dando Bruselas, a través de los fondos Next Generation, tiene condiciones. Hay que hacer reformas, y una de las reformas más importantes es la de las pensiones, y llevamos ya dos meses de retraso porque tenía que haber estado lista para final de 2022. El Gobierno ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para la reforma de las pensiones.

Félix Bolaños ha anunciado un acuerdo del Gobierno con el Gobierno. Después de la semanita que llevamos, que haya un acuerdo del Gobierno con el Gobierno es noticia. En Bruselas, porque el Gobierno asegura que ya ha dado el visto bueno Bruselas, la portavoz del Ejecutivo comunitario para Economía, Veerle Nuyts, dice que todavía hay que evaluar la reforma que plantea el Gobierno de Sánchez.

Los sindicatos, al menos la UGT, están encantados. Pero los empresarios han puesto el grito en el cielo. Otra reforma que va a salir adelante sin acuerdo con los empresarios, y ya van demasiadas.

¿Por qué han puesto el grito en el cielo? Desde que el Gobierno de Sánchez decidió que las pensiones subieran conforme al IPC se ha complicado aún más la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Cómo quiere Sánchez garantizar esa sostenibilidad? Con varias medidas, pero la fundamental es elevando las cotizaciones de los empresarios. Ya sabes que todos los empresarios cotizan por sus empleadosa la Seguridad Social. La fórmula establecida por el Gobierno es que suban estas cotizaciones, 15.000 millones de euros anuales.

Esto significa que las empresas van a tener más difícil sacar adelante sus negocios y van a tener más difícil mantener el empleo y crear empleos. De hecho, se ha manifestado en contra la CEOE. Las críticas señalan que se trata de hacerle la vida más difícil a los empresarios porque la otra medida fundamental, la famosa medida de ampliación del período de cómputo, no cambia sustancialmente. Ahora se estaba barajando la posibilidad de ampliar el período de cómputo, porque eso significaría que el coste de las pensiones sería menor, pero el Gobienro lo que ha dicho es que cada trabajador decida. El que quiera puede optar por un modelo en el que se tienen en cuenta 25 años de su vida laboral, que es lo que hasta ahora había. Y quien quiera puede ampliar hasta 29 años, restándole los dos años en los que se ha cotizado menos. Esto no supone alargar necesariamente el período de cálculo, esto significa que cae sobre los empresarios. Mal asunto que todo sea a costa de hacerle más difícil el trabajo a los empresarios.