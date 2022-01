Fernando de Haro: "Mal asunto para el futuro de nuestra economía si somos menos productivos"

Audio

Si eres uno de los más de 300.000 padres con un hijo en cuarentena probablemente tienes poco tiempo para ocuparte y preocuparte de cómo va la crisis de Rusia y Ucrania, la que puede ser la mayor crisis después de la II Guerra Mundial. Si eres uno de esos padres tienes tu propia crisis. No hay permisos retribuidos o bajas laborales para los padres que tengan el deber de cuidar atender a hijos menores de edad. El Plan Mecuida no es suficiente porque supone que el trabajador deje de percibir su salario, algo que muchas familias no pueden permitirse de ninguna forma y menos en estos momentos. El Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una “incapacidad temporal”. Nunca llegó. Si eres uno de esos padres y por casualidad tienes un momento de respiro y has puesto la radio, te podemos contar que hay buenas noticias.

El ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, dice que ahora empieza el baile. Ayer Estados Unidos respondió por escrito a las exigencias de Rusia. Ya sabes que Rusia pretende que Ucrania nunca pueda entrar en la OTAN. Ese es el origen del lío. Estados Unidos le ha dicho claramente que no puede aceptar esa exigencia y Rusia ha respondido diciendo que se va a leer despacio los papeles. La buena noticia es que de momento no hay noticias. Los rusos leen los papeles, mañana Putin habla con Macron y mantienen más reuniones para dentro de quince días. La mala noticia, que la hay, es que China se ha puesto claramente del lado de Rusia. La crisis de Ucrania no necesaramiente tiene por qué acabar en guerra. La crisis de los padres con cuarentena no tiene solución.

Ya tenemos la confirmación definitiva. El año pasado fue un año estupendo para la creación de empleo. Se crearon 840.000 empleos, una barbaridad, una barbaridad estupenda. No sucedía eso desde 2005. Es verdad que veníamos de un año muy malo.

¿Significa que la creación de empleo ha sido tan intensa que podemos empezar a relajarnos y a tomarnos el problema del paro con algo de distancia y de ironia? Sánchez ha asegurado que esta es la legislatura del empleo.

Los datos son buenos. Pero poca broma con los que siguen parados, que son muchos. Y poca broma con la letra pequeña de los datos. Tenemos más gente trabajando que antes de la pandemia pero solo en el sector público. En el sector privado el nivel de empleo está por debajo de 2019. Hemos recuperado el nivel de empleo de antes de la pandemia pero no el nivel de horas trabajadas. Eso significa que trabajamos los mismos pero trabajamos menos. Mal asunto para el futuro de nuestra economía. Somos menos productivos. Más letra pequeña: el empleo crece más que la economía. Y eso es raro. Acabará ajustándose, desgraciadamente, a la baja.