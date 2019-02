Fernando de Haro: "Maduro tiene miedo a la libertad y al pan"

Después de presentar su plan para sacar a Venezuela de la situación de miseria en la que está, Juan Guaidó corrió hacia su casa porque las FAES, las fuerzas especiales de la policía represora de Maduro, había entrado. Miranda, su hija, se había quedado con su abuela. Y Miranda, una niña de 20 meses, se convirtió en la protagonista de la intervención de su padre.

De un lado Miranda, indefensa, llena de futuro. Del otro lado Maduro con toda la fuerza oscura de su poder represivo. Todo los venezolanos demócratas se llaman en estas horas dificiles Miranda. Miranda sin poder alguno le ganó la batalla, al menos la batalla de la imagen, al tirano Maduro. Es la hora de Miranda en Venezuela, la hora de los que tienen el poder de la verdad, de la esperanza, de la libertad, el poder de los sin poder. El presidente del Parlamento Europeo que es un buen periodista lo ha sabido ver y lo ha sabido explicar en el programa de Carlos Herrera. El Parlamento Europeo, al reconocer a Guaidó, está con los niños.

Tajani ha criticado a los países europeos a los que les falta coraje para defender con más coraje la democracia en Venezuela. Entre esos países con poco coraje está, por desgracia, España. El lunes expira el plazo dado por Sánchez. Y hoy la ministra portavoz, Isabel Celáa ha asegurado que, por fin, el Gobierno reconocerá a Guaidó.

Pero hay países con menos coraje que el nuestro, como es el país de Tajani. Italia. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión han estado reunidos esta mañana en Bucarets. Y ha quedado claro que Italia, Austria y Grecia no quieren reconocer a Guaidó ni siquiera el próximo lunes. La Italia gobernada por el populismo de izquierdas y de derechas parece muy influida por Rusia.

De un lado el poder oscuro de Maduro, de otro lado el poder de los sin poder. El poder oscuro de Maduro no solo tiene miedo a la libertad, también tiene miedo al pan. Guaidó ha pedido de forma urgente solidaridad internacional para que los venezolanos coman. Naciones Unidas se ha mostrado dispuesta a hacer llegar su ayuda. Pero esa ayuda no llegará si Maduro no la deja pasar. No sería mala idea mandarla para que quedara claro que Maduro ni da pan ni libertad.