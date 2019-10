Fernando de Haro: "Los condenados no buscaban la independencia sino la negociación"

Audio

A los independentistas que se les llena la boca de derechos, derechos fundamentales, derechos que hay que tutelar, derechos que hay que proteger. ¿Qué nos dicen de los derechos de aquellos que están intentando coger un avión en El Prat? Porque el derecho a la libre circulación es un derecho muy importante. ¿Qué nos dicen esos independentistas de aquellos a los que no les están dejando transitar por algunas carreteras? ¿Qué nos dicen de aquellos cuyos trenes no están pudiendo completar su recorrido?

Los independentistas manifestándose esta tarde contra una sentencia de un Estado de derecho no están defendiendo la causa de los catalanes, son catalanes contra catalanes, catalanes contra Cataluña. Después de lo que está pasando esta tarde, ¿mejora mucho lo que está pasando en Cataluña? Que una minoría radical impida la libre circulación, ¿hace mucho por la causa de Cataluña? Ciertamente, la regla tiene que ser la proporcionalidad para mantener el orden público, pero también garantizar que quien quiera viajar lo pueda hacer. Vamos a ver como acaba la tarde. Es difícil encontrar el equilibrio, los Mossos tendrán que ponerse las pilas y luego habrá que ver si es necesario otro tipo de solución.

La sentencia del proces tiene casi 500 páginas, de las muchas palabras que contiene hay una de las que he leído que me ha parecido una gran síntesis: quimera. Los jueces explican que los líderes condenados hicieron creer que a los ilusionados ciudadanos que el llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana. Una quimera. La secesión fue una quimera y esto es lo que mejor explica que las condenas más altas no sean por rebelión sino por sedición. En el delito de rebelión el bien jurídico protegido es el orden constitucional. Los condenados actuaron contra el orden constitucional. Y además hubo violencia.

“Nunca, nunca, nunca hemos usado la violencia. Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre la hemos rechazado, así lo hacemos y lo seguiremos haciendo", declaraba Junqueras, y en contra de lo que dijo el señor Junqueras ante el tribunal, la violencia ha quedado acreditada. El 20 de septiembre y el 1 de octubre. Si hubo violencia y se atacó el orden constitucional, dos de los requisitos del delito de rebelión. ¿Por qué no han sido condenados por rebelión? Para saberlo hay que leer a partir de la página 263. El apartado recibe el nombre de "Los hechos no son constituivos de un delito de rebelion". Los jueces absuelven o condenan conforme a las leyes, la rebelión en nuestro Código Penal, desde 1995, por presión del PNV exige que haya violencia pero no sirve cualquier violencia. Tiene que ser una violencia instrumental explican los jueces. Y no la hubo. La violencia no fue instrumento para la independencia. Junto a este motivo el segundo por el que no hay delito de rebelion es porque la violencia no es funcional, la violencia no servía para conseguir la independencia. Los actoas previstos eran insuficiente para conseguir la indelpendncia. Y añaden los jueces "el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera". La independencia era una quimera. Quizás sea la palabra clave. Dice el Tribunal con ironía que la operación fue aborta definitivamente exhibiendo unas páginas del Boe. Los condenados no buscaban la independencia sino la negociación, por eso es una condena por sedicción y no por rebelión. Hay muchos constitucionalistas que son más constitucionalistas que la Constitución y que los jueces del Supremo, cada uno puede formarse su opinión pero aquí en 'La Tarde de COPE' estamos empeñados en leer la sentencia.