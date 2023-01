Fernando de Haro: "La Ley 'solo sí es sí' cambia la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad"

Audio

En la calle, Pilar en la casa de una familia que tenía acogido a un menor. Yo en el supermercado: ¿han bajado o no han bajado los alimentos después de la supresión y de la rebaja del IVA del 1 de enero? Pero antes te cuento lo que dice Marc Milstein, investigador británico en neurociencia. Milstein investiga cómo combatir la demencia.

En algunos de sus consejos no hay mucha novedad: comer bien, dormir bien, no fumar, cuidar el azúcar, el colesterol y la tensión. Lo sabido. Lo interesante son los dos últimos consejos: establecer vínculos sociales, o sea la amistad, y seguir aprendiendo. Amistad y aprendizaje continuo. No tenía que venir un neurólogo para decirnos que el secreto de la vida es no quedarse en lo ya sabido. Raramente, aprendemos lo que creemos saber.

A estas horas, un nuevo cara a cara: Feijóo y Sánchez. Sexto cara a cara. Pedro Sánchez dispondrá de tiempo ilimitado para su exposición inicial, Sánchez presumirá de los datos económicos. Tendrá que justificar el cambio. Hace un rato lo ha intentado Isabel Rodríguez, ha asegurado que es solo cosa de apretar algún tornillo.

Hay una alarma social, cómo no va a haberla. Casi 350 revisiones. "La ley fusiona en un único tipo penal el abuso y la agresión sexual, diferenciados hasta la fecha por el empleo —o no— de violencia o de intimidación". Desde el pasado octubre, cuando la norma entró en vigor, "cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento" es una agresión sexual. Pero los dos socios del Gobierno se dedican ahora a discutir sobre la regulación del consentimiento en la relación sexual. La parte socialista no se va a tocar. La parte de Podemos, este el espíritu de la norma, el corazón y no se va a cambiar.

Desde que los socios del Gobierno impulsaron esta ley, han argumentado mendazmente la cuestión del consentimiento. Solo sí es sí. Hay que evitar sentencias como la de la Manada. Los miembros de la manada fueron condenados a 15 años por el Supremo. Es la misma pena que por un homicidio. Si no hay consentimiento en la relación sexual se produce un delito. Pero eso no es nuevo. Eso ya existía en el Código Penal y ya se protegía a las mujeres de los que no respetaban su voluntad sexual. De hecho, el informe del CGPJ dice que “la definición proyectada de consentimiento sexual resulta innecesaria”.

Lo que quiere esta ley es que el consentimiento sea absolutamente expreso. Es muy difícil exigir siempre un consentimiento absolutamente expreso y además esto cambia la presunción de inocencia, por presunción de culpabilidad. Cuestionable el CGPJ, definir el consentimiento de esta manera en una norma podría provocar “un desplazamiento de la carga probatoria”, siendo la defensa del acusado quien deba probar que sí hubo consentimiento.