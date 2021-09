Fernando de Haro: "Lesmes corrobora el suspenso que le damos los españoles a nuestros políticos"

Audio

Se mire por donde se mire, este lunes 6 de septiembre marca el final del verano. No del verano meteorológico pero sí del verano como período de vacaciones. Empiezan en estas horas los colegios y eso es definitivo. Con la vuelta al cole, quizás al trabajo, se disparan los propósitos de cambio de vida. Propósito de poner en práctica lo aprendido en la pandemia, propósito de trabajar menos, de vivir mejor, de comer mejor, de estudiar idiomas, cerros de propósitos que duran lo que el moreno. Esta tarde vamos a hablar de la inutilidad de los propósitos. Mejor está a las grietas que nos va dejando la vida.

Ahora sí vuelta al cole de los políticos. La encuesta que publica hoy 'El Mundo' apunta que Sánchez no frena el desgaste, cae por debajo de los 100 escaños. El PP está por delante. Mucho le va a costar al presidente levantar esas encuestas porque el 84 por ciento de los españoles pensamos que no hace lo suficiente para bajar los precios de la luz. Por eso Sánchez se fue a prometer ayer en el periódico ‘El País’ que al final del año pagaremos lo mismo que en 2018,. No dijo que 2018 el año en el que más cara fue la luz desde 2008. Pero quizás lo más llamativo de esa encuesta es que ninguno de los líderes políticos aprueba, ni siquiera llega al cuatro.

Hoy en la apertura del año Judicial, Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ le ha echado un buen chorreo, sobre todo al PSOE y al PP por no haberse puesto de acuerdo desde diciembre de 2018 para renovar a sus vocales. Lesmes ha hecho una defensa encendida de la independencia judicial. Más necesaria que nunca. España y Polonia son los dos países, según la Comisión Europea, donde menos se respeta la independencia judicial. Lesmes le ha echado un correo a Sánchez por justificar los indultos en su momento identificando a la justicia con la revancha.

A lo de la revancha que dijo en su momento Sánchez, se podrían añadir las críticas del Gobierno al Constitucional por su rechazo del primer confinamiento. Pero también ha habido mensajito para el PP para que se mueva y acuerde con el PSOE la renovación

El verano se ha acabado, empieza el curso, también el judicial, y Lesmes corrobora el suspenso que le damos los españoles a nuestros políticos.