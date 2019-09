Fernando de Haro: "Las victorias electorales se roban en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, no en España"

Audio

Vivimos instalados en una campaña electoral desde hace años. Pero el pistoletazo oficial se produjo el lunes cuando quedó definitivamente claro que ibamos a nuevas elecciones. Estas primeras semanas de la precampaña los partidos van a intentar convencer a sus potenciales votantes de que su relato, de que su historia, sobre porqué se repiten elecciones es la verdadera. Eso pronóstica nuestro jefe de nacional, Ricardo Rodriguez.

Todos los españoles están hartos, hastiados y todos los políticos van a intentar encauzar ese hastio hacia los adversarios. Lo vimos ayer con un Sánchez echándole la culpa a Iglesias, Rivera y Casado. "Usted, usted, usted", señalaba Sánchez. El PSOE necesita mantener un alto nivel de movilización de su electorado, en abril lo consiguió con el miedo a las tres derechas, con el miedo a Vox. Ahora no es tán fácil mantener esa movilización emotiva del miedo a la derecha. Aunque hoy mismo Vox se ha empeñado en parecerse a la caricatura que hacen del partido reventado un minuto de silencio por la última victima de la violencia machista en Madrid. No es fácil mantener la movilización emocional de los votantes del PSOE. Y por eso los estrategas del PSOE han decidido lanzar el mensaje de que la derecha mala le robó a Sánchez la victoria electoral.

Estoy seguro que los estrategas del PSOE saben perfectamente que nadie les ha robado nada. Que Sánchez ganó las elecciones pero no ganó la Moncloa desde donde hace ruedas de prensa porque estamos en un sistema parlamentario. Las victorias electorales se roban en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en en los países donde hay fraude, las victorias electorales no se roban en España, y jugar con esos mensajes es jugar con la reputación de una democracia.

Esta mañana ha estado en 'Herrera en Cope' Albert Rivera, que también está empeñado en que la culpa de que haya repetición electoral no es suya en ninguna medida. Hay dos Riveras, el Rivera que dice que no se podía apoyar a Sá¡ncez porque ya había vendido España a una banda, el Rivera que va desde abril hasta el lunes, y el Rivera que dice que todavía hay tiempo de apoyar a Sánchez si vuelve al constitucinalimismo. Si te tomas la molestia de entrar en cope.es y vuelves a escuchar la entrevista que le ha hecho Herrera, verás que los dos Riveras están juntos. En una frase dice una cosa y en ottra cosa la otra.

Sánchez ha podido dividir en dos España porque Rivera no ha hecho su trabajo de partido bisagra. Y mientras Casado sigue con su perfil bajo, apostando por una España Suma que no va a existir. Después de los errores cometidos en la campaña de abril, de momento Casado juega a no equivocarse.