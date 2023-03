Fernando de Haro: "Si las pensiones no son sostenibles, eso es déficit e impuestos para nuestros nietos"

Audio

Mary tiene 11 años. Hace unos días su madre se la encontró rodeada de sus veinte peluches formando un círculo perfecto en el suelo. Mary le dijo a su madre que quería regalar todos sus peluches, porque como ya no juega con ellos había niños que podrían divertirse con sus peluches. La niña empezó a llorar y recordó que sus peluches eran pacientes en su clínica, que también eran estudiantes, que cada uno tenía sus notas, que cuando eran soldados cada uno tenía un expediente que enumeraba sus puntos fuertes y débiles en la batalla. Mary había jugado mucho con sus peluches y con su imaginación, pero ya no podía imaginar nuevas vidas para sus peluches.

La madre, viendo a su hija llorar, le dijo que cuando los niños dejan de jugar con peluches hacen otras cosas, y pueden hacer cosas con madera. Pueden hacer estantes o taburetes. La historia la cuenta el 'New York Times' en una sección muy curiosa que se llama 'Modern Love'. La madre explica que se dio cuenta de que se había equivocado intentando consolar a su hija. Intenté arreglarlo. Intenté distraerla. Intenté cambiar de tema. Intentó ahorrarle el dolor y todas las preguntas que vienen con él, y la madre reconoce que lo hizo mal. Una madre inteligente.

A Carlos III no le gusta mancharse los dedos de tinta, y Macron lo tenía todo preparado para que no se manchara en su visita a Francia. No va a hacer falta. Francia está incendiada porque Macron retrasa de los 62 a los 64 la edad de jubilación. Estas protestas, en últimas horas han dejado 457 detenidos y 441 policías heridos. Y esto ha provocado que Macron haya suspendido su invitación a Carlos III.

Los franceses no ceden, y no aceptan esa reforma. Macron tampoco ha ayudado porque es muy arrogante, y no ha hecho comprender a los franceses que es necesario hacer cambios para que el sistema de pensiones sea sostenible. Nosotros, los españoles, con retraso ya hemos hecho la reforma de las pensiones. Sobre todo como sabes, a base de subir cotizaciones, no de ampliar el periodo de cálculo. El Gobierno decía que con esto ya estaba resuelto el problema, tenemos un sistema sostenible.

La Airef, que es un organismo independiente que estudia cuestiones de economía, dice que con la reforma del Gobierno no salen las cuentas, no se va a ingresar todo lo que el Gobierno quiere y se va gastar mucho más de lo que el ejecutivo planea. La mayor parte del aumento del gasto proviene de la decisión de vincular las pensiones a la inflación. Esto significa que si no son sostenibles, eso es déficit, eso es deuda y eso es impuestos para nuestros nietos.