Fernando de Haro: "Junqueras sigue pidiéndole al Gobierno de España que se salte la ley"

Esta por ver cuál es la canción del verano. Hace ya algunos veranos el tema dominante fue este yo te doy cremita, tu te das cremita, que se utilizaba en un anuncio. A la espera de saber cuál es la canción del verano tenemos ya a Junqueras dando cremita para que los españoles no nos quememos con unos indultos que según las encuestas es rechazado por más de un 60 por ciento de los españoles y por más de la mitad de los votantes del PP.

Sánchez ha estado esta mañana en Barcelona, se ha visto unos minutos en un acto con Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat y ha estado predicando su argumento favorito: que se cumplan las penas es venganza.

Junqueras, que es un hombre con capacidad estratégica, ha querido facilitar la tarea que tiene Sánchez de convencer a los españoles de que los indultos son buenos. Junqueras ha querido dar cremita. Y ha anunciado un cambio de posición en una columna. Junqueras ha querido darnos la idea de que lo que no consiguió Soraya Saenz de Santamaria y Rajoy lo ha conseguido Sánchez y su gente. Por fin habría movido ficha el independentismo y habría renunciado a su programa de máximos. Hasta ahora Junqueras había rechazado los indultos, pedía amnistía, y seguía en sus trece de que el independentismo celebrase un referéndum unilateral.

Ahora Junqueras sigue reclamando amnistía pero dice que los indultos pueden ayudar y parece renuncir al referéndum unilateral y apuesta por el referéndum pactado. ¿Ha cambiado Junqueras? En algo ha cambiado pero el cambio tiene truco. Es bueno que renuncie a la via unilateral.

Junqueras reconoce que la respuesta del independentismo en 2017 no fue entendida por una parte de la sociedad catalana. Junqueras reconoce que la unilateralidad no funciona en su columna. No reconoce que la independencia unilateral sea contraria a la ley o que la independencia unilateral es contraria a la ética, lo reconoce solo por razones tácticas.

La prueba clara de que Junqueras no reconoce la ley es que renuncia a la unitaliralidad pero sigue reclamando un referéndum de autodeterminación pactado. Junqueras sabe que el referéndum pactado no es posible según nuestra Constitución.

El líder de ERC da cremita pero no se somete a la ley. Sigue pidiéndole al Gobierno de España que se salte la ley. Pasar del referéndum unilateral al referéndum pactado no supone en el fondo mover ficha porque el referéndum pactado no existe.

Junqueras y el resto de políticos independentistas no están en la cárcel porque, como dice ahora Sánchez, el Gobierno de Rajoy fuera indolente y no buscara soluciones a sus aspiraciones. Están en la cárcel porque se saltaron la ley. Y el referéndum pactado que reclama ahora Junqueras vuelve a ser saltarse la ley.