Fernando de Haro: "El impuesto a las eléctricas está justificado, el de la banca no"

Así es como se lanza al espacio un cohete en China, así es como se ha lanzado el Mengtian que es el el tercer y último módulo de la estación espacial china. De ese cohete se ha desprendido la pieza CZ-5B que es la que nos ha tenido en vilo durante las últimas horas hasta que ha caído en el Océano Pacífico. Hasta que ha caído buena parte del espacio aéreo español, ,como sabes, ha estado cerrado y eso ha provocado retrasos en los aeropuertos. Estos problemas de la carrera espacial ya quedaron resueltos en los años 70, pero los chinos hacen las cosas de otro modo, o sea mal.

Con estas palabras JFK anunciaba en 1961 su compromiso de poner un hombre en la luna. JFK estaba obsesionado con evitar que la URSS adelantara a Estados Unidos en la carrera espacial por las consecuencias militares que eso podía tener. 60 años después, en Estados Unidos están algo preocupados con la carrera espacial china. Estados Unidos sigue por delante en satélites pero los chinos han conseguido desarrollar su propio sistema de navegación, su propia estación espacial, han puesto también cacharros en Marte.

Pero lo hacen a su modo. Desde hace años el problema de la pieza que nos ha tenido en vilo se solucionó añadiendo un motor reiniciable que quema con más rapidez lo que sobra del lanzamiento y lo orienta en una trayectoria controlada. ¿Por qué no lo hacen los chinos? Estamos acostumbrados a pensar que en todo el mundo existe el mismo respeto a la vida humana que en Occidente. Pero no es así. El régimen chino puede desarrollar una mala vacuna contra el covid y no pasa nada, puede seguir decretando confinamientos y no pasa nada, puede meter a los musulmanes en campos de trabajo y no pasa nada.

Era uno de esos días de fuego en Madrid, en julio, el asfalto quemaba, el aire quemaba. Lo recuerdo bien porque hicimos el programa desde el patio del Congreso de los Diputados. Sánchez aprovechó el debate del Estado de la Nación para dar uno de sus giros a la izquierda, anunció nuevos impuestos extraordinarios para las eléctricas y para la banca.

El de las eléctricas está justificado, el de la banca no. Y eso es lo que le ha dicho el BCE a Sánchez y a su gobierno. El BCE dice que ese impuesto no sería bueno, por una razón muy sencilla: porque lo pagaríamos tú, yo y todos los que tenemos una cuenta en el banco. Y ya tenemos bastante con la subida de las hipotecas, la subida de la cesta de la compra, la subida de la gasolina y de la electricidad.

Al Gobierno le ha sentado a cuerno quemado que el BCE le haya dado un varapalo al impuesto a la banca. El ministro Escrivá ha acusado al BCE de hacer un informe a base de cortar y pegar. Se ha pasado varios pueblos. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que anda por aquí, ha sido muy diplomático y con suavidad ha respondido que no hay que ponerse así porque ellos solo quieren ayudar.

Para qué queremos más, varios ministros han salido en tromba. Calviño, la ministra de Economía dice que no, que el impuesto nuevo no lo vamos a pagar los clientes.

La ministra de Economía argumenta que la norma que regula el nuevo impuesto exige al Banco de España que vigile que no nos cobran a los clientes el nuevo impuesto. El BCE le ha explicado a Calviño que es muy difícil que los bancos no nos cobren más porque tienen la obligación de repercutirnos el coste real de los productos bancarios. Presidente, no atornille más.