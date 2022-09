Fernando de Haro: "Si hay descentralización política, tiene que haber descentralización fiscal"

Audio

Los boomers, que queríamos pasar por personas instruidas y sensibles, no nos perdíamos un estreno de una película de Woody Allen. Por cierto, si no sabes qué es un boomer es que eres un boomer.

Para los que no son boomer: Woody Allen es un director de cine que ahora tiene 86 años y que ha rodado 49 películas, está rodando la 50. Primero sus pelis eran interesantes y divertidas, y desde hace catorce o quince años han bajado mucho. A Woody Allen le han acusado de abusos sexuales pero es una acusación rechazada por los tribunales en varias ocasiones.

Woody ha dado una reciente entrevista en la que dice que la vida es estúpida y trágica. A Woody le gusta mucho aparecer como un niño malo. No sé si estas declaraciones son sinceras. Pongamos que sí: 50 películas, seis mujeres, que se sepa, y decenas de premios. Ser mundialmente conocido no le ha servido a Woody para estar satisfecho. Estar satisfecho con la vida es muy difícil, casi imposible. Otra cosa es estar resentido con ella. Ya decía el personaje de otro tipo que también se dedicaba a los guiones que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no tiene ningún sentido. Woody y el tipo que se dedicaba también a los guiones dejan muy alto el listón. ¿Llevan razón?

Impuestos que suben e impuestos que bajan. El Gobierno de Sánchez ha aprobado hoy la bajada del IVA del gas.

Han pasado quince meses desde que bajó por primera vez el IVA de la luz. Hasta no hace muy poco el Gobierno de Sánchez se negaba a esta rebaja que le pedían, entre otros, el Colegio de Economistas y el el PP.

El Gobierno rebaja el IVA del gas natural al 5% hasta enero y no descarta ampliarlo el próximo año. Ahorro medio de entre cinco y diez euros. El Gobierno de Sánchez baja el IVA del gas y se enfada mucho porque Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, baje el impuesto del Patrimonio. El Gobierno de Sánchez vuelve a hablar de la la posibilidad de recentralizar la gestión de los impuestos. En la decisión de la Junta de Andalucía hay dos cuestiones implicadas. La primera es si debe o no deber haber Impuesto del Patrimonio. El impuesto de patrimonio es un impuesto al dinero ahorrado. Por ese dinero ya se han pagado impuestos, o sea que el Impuesto de Patrimonio supone pagar dos veces. A Zapatero no le parecía justo y lo bonificó un 100 por 100.

Luego lo tuvo que poner otra vez en marcha. Y luego en esta cuestión se cruza otro problema. El del del Patrimonio es un impuesto estatal pero se ocupan del impuesto las comunidades. En Cataluña, por ejemplo, se paga cuando hay un patrimonio de 500.000 euros. En Madrid no se paga. ¿Esto qué significa? Pues que la gente con dinero, con patrimonio, puede decidir cambiar su residencia de comunidad para no pagar el impuesto. De hecho, Juanma Moreno ha dejado claro que bonifica el impuesto al 100 por ciento para que las personas con patrimonio se vayan a vivir a Andalucía.

¿Es bueno o es malo que las comunidades autónomas compitan con impuestos más bajos o más altos? Al Gobierno de Sánchez le parece malo y por eso defiende la armonización fiscal, todos iguales. En principio es bueno que haya descentralización fiscal. Si las comunidades tienen descentralización política y no fiscal, el gasto se origina en las comunidades y los ingresos en el conjunto de España. Si hay descentralización política, tiene que haber descentralización fiscal para que los gobiernos autonómicos sean responsables. Otra cosa, que también parece razonable, es que la competencia fiscal entre las comunidades tenga límites. Asunto complejo. Políticos simplifican.