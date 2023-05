Fernando de Haro: "Si le hacemos caso al CIS, creemos que las cosas van a mejorar"

Audio

Esta mañana han muerto en Oviedo dos hermanas mellizas de 12 años. Eran rusas. Han caído desde la ventana de un sexto piso a un patio de luces en el número 47 de la calle Facetos. Doce años. A los doce años, generalmente es cuando una niña deja de ser niña y deja de mirar el mundo a través de la mirada de los padres. A menudo es un momento difícil pero también bonito. Difícil porque cuando uno tiene doce años hay muchas cosas que le están estallando dentro y muchas de ellas no las comprende.

Apasionante porque empiezas a darte cuenta de que la palabra 'yo' tiene una densidad que antes no tenía. El mundo a veces parece un lugar hostil y en otras ocasiones un lugar apasionante. A los 12 años cuesta trabajo, convivir con uno mismo, pero empiezas a pensar por tu cuenta, a sentir por tu cuenta, te preguntas si tienes por delante un mal o un buen destino. No sabemos por qué han muerto las dos mellizas en Oviedo, pero sabemos, queridas niñas-mujeres, que vuestro destino ha sido y es bueno.

"Los españoles pensamos que el país va económicamente mal y nuestra economía va bien"

Estamos en campaña electoral. Vamos con las cosas de comer. Los españoles, cuando vamos súper, tenemos sentimientos enfrentados. Últimamente, Estamos menos preocupados, un poco menos preocupados. Buena noticia. Si le hacemos caso al CIS, creemos que las cosas van a mejorar y que están un poquito mejor que hace un mes. Eso no significa que hagamos la compra con mucha alegría. Buscamos las marcas más baratas. Y buscamos los productos más baratos: el cerdo, pollo o salchichas. Y como hemos contado otras veces, estamos comiendo menos carne, menos frutas, menos verduras y, sobre todo, menos pescado.

Hay una cosa muy llamativa en las encuestas, muchos españoles pensamos que la nuestra situación económica es buena, pero también muchos españoles pensamos que la situación económica es mala o muy mala. Dicho de otro modo, pensamos que el país económicamente va mal y nuestra economía va bien.

Nos preocupan, como es lógico, los precios. Hoy Calviño, la ministra de Economía, no se ha atrevido a pronosticar el dato de mayo ni cómo va a ir lo de los precios. Calviño puede estar muy vigilante, pero no por eso va a llover. Digamos lo que no dicen los políticos en campaña. Parece que los precios de los alimentos pueden ir moderándose. Hay un componente, que es el de los precios, de la energía, que influye en los alimentos. También baja el precio de los fertilizantes, pero la sequía tira los precios al alza.

La inflación va a bajar, pero no vamos a tener una inflación cero como hemos tenido durante muchos años.