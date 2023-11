Fernando de Haro: "El Gobierno de Sánchez ha sido el menos transparente de la democracia"

Audio

En los funerales que se celebran en China cada vez es más frecuente contratar a un actor que no conoce de nada al difunto pero que por un módico precio llora por el muerto. Lo cuenta el corresponsal de El Mundo, Lucas de Cal. Los jóvenes, dicen, no saben llorar y hay quien contratar sentimientos. Parece una anécdota, pero no lo es.

Es una buena descripción del mundo en el que vivimos donde hay mucho sentimentalismo y poca realidad. Ensalzamos o despreciamos los sentimientos pero siempre desvinculados de la realidad. A los padres de muchos niños en Gaza no les hace falta a nadie para que lloren, lloran ellos. Hasta 3.000 niños muertos.

Esto ahora sí está hecho. En las próximas horas va a llegar al Congreso la proposición de ley para amnistiar a Puigdemont y compañeros y para hacer 'posible la investidura. La cúpula de ERC ya ha dado luz verde al acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno después de haber acordado transferencias de cercanías. Carles Puigdemont y la cúpula de Junts están reunidos en Bruselas para decidir si valida el acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. Oriol Junqueras, comparecerá esta tarde, en torno a las 17:00 horas, desde la sede del partido.

La asociación mayoritaria de la judicatura denuncia que en el principio del fin de nuestra democracia, los policías denuncian que sus compañeros heridos el 1 de octubre lo fueron para nada. De lo que se habla menos es de la banalización de las palabras, con esto de la amnistía las palabras pierden cualquier apoyo con sustancia, se distancia de la realidad. Y eso es muy grave, muy grave para la democracia.

El País cuenta que en la exposición de motivos se dice que es constitucional. ¿Por qué es constitucional? Porque lo dice el redactor de la ley. La ley de amnistía es en el interés de España. ¿Por qué? Porque lo dice Sánchez.

Las palabras no tienen sustento, no tienen más sustento que el que en cada momento se le dan. Sánchez asegura que su gestión es transparente.

Los datos muestran que el gobierno de Sánchez ha sido el menos transparente de la democracia. Pero da igual porque con sus palabras Sánchez crea una realidad virtual.

Sánchez dice que su gestión del covid ha sido estupenda. Da igual que sea considerada por los organismos internacionales como una de las peores gestiones del mundo. Con sus palabras, Sánchez crea una realidad virtual.

El que las palabras no tengan sustento en la realidad es una amenaza muy seria para la democracia.