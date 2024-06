Fernando de Haro: "El fiscal García Ortiz sabe que está para hacer lo que le pida Sánchez"

Audio

De la Eurocopa que ganamos en el 64 no me puedo acordar, porque no tenía uso de razón ni estaba en el mundo. De las otras dos Eurocopas sí que me acuerdo. De aquel verano de hace 12 años me acuerdo. Murió una tía querida de cáncer y tenía un proyecto muy bonito entre manos. No tenía especial ansiedad por la llegada de las vacaciones.

La llegada de la Eurocopa cada cuatro años es una de las señales que marcan en nuestra vida el paso del tiempo. Todos tenemos muescas en un tiempo que, a veces, nos parece como un círculo y otras veces como una flecha que asciende hacia el cielo, y a partir de un determinado tiempo parece que desciende. En el tiempo hay muescas que diferencian un dia de otro, una semana de otras, un año, una década de otra. Son muecas que ayudan a determinar cuando sucedió algo.

Fue antes o después del 4-0 a Italia, fue antes o después de que naciera el segundo hijo, o de aquella mudanza. Hay muecas que las marca la alegría y hay otras muecas en el tiempo que las marca el dolor. Hoy Ayuso, quien lo diría, esa política de hierro, se ha echado a llorar este viernes en un acto de niños con discapacidad al recordar al bebé que perdió y que hoy "tendría cuatro meses".

Los goles celebrados, los hijos que hemos tenido pero no hemos conocido... la vida está llena de muescas. El tiempo no es un mar sin balizas, es un tiempo regalado y por eso es nuestro tiempo, el de cada uno. A veces es un tiempo de dolor, otras veces es un tiempo cansado, otra veces es un tiempo alegre. Solemos imaginar el tiempo como una larga carretera en la que las cosas se quedan atrás. Y en realidad el 4-0 a Italia no se han quedado atrás, el embarazo de Ayuso no se ha quedado atrás. Todo el pasado está aquí, en el presente, con nosotros.

La política, la política... la justicia. García Ortiz, que es un fiscal general del estado muy militante a favor del Gobierno, lo tiene complicado. Está contra las cuerdas una vez más. Porque como recordarás, la fiscalía en Madrid filtró las negociaciones que había entre el Ministerio público, es decir, entre la fiscalía y el novio de Ayuso, para llegar a un acuerdo para que no se le imputase al novio de Ayuso un delito contra la Hacienda Pública. Contra todos, contra el dinero de todos, se estaba negociando un acuerdo entre la Fiscalía y el novio de Ayuso, y cuando se produjo todo el lío, la Fiscalía filtró esa negociación.

El Fiscal general del Estado, lo hemos sabido ahora por el proceso que se está siguiendo sobre este asunto, ordenó a la fiscal Almudena Lastra, que publicase esa información, aunque la fiscal Almudena Lastra informó que eso iba contra la intimidad del novio de Ayuso y que también tuvo esa nota de comunicación la resistencia de la oficina de comunicación de la Fiscalía, que sabía que no se podía dar a conocer esa información. Bueno, pues este fiscal es el que quiere que se aplique la ley de amnistía sí o sí.

Cuca Gamarra pide que dimita al fiscal general del Estado. Patxi López dice que están desprestigiando la Fiscalía los del PP. ¿Pero qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Aquí hay una comunicación de un dato que no se podía haber comunicado. Pues este fiscal es el que quiere que la amnistía se aplique sí o sí, porque en contra del criterio de los fiscales del Supremo, ha ordenado que se anistíe a Puigdemont... pero ya.

Claro, esto plantea un conflicto entre los fiscales del Supremo y García Ortiz, que es el superior. Claro como García Ortiz se empeña, tiene que dar la orden por escrito se tiene que llevar a una junta de fiscales. Este es el Fiscal general del Estado que tenemos. Le importa muy poco su estima como fiscal. Él sabe que está donde está para hacer lo que manda Sánchez.