Fernando de Haro: "A finales de enero, Sánchez puede tenerlo todo preparado para controlar el Constitucional"

Audio

¿Cómo no? Vamos a hablar hoy en 'La Tarde' de COPE del sorteo de mañaña.

Dentro de unas horas los claveros cumplirán con su misión, echar el cierre al salón de sorteos. Son tres, cada una lleva consigo una llave distinta. Es llamativo como muchos compran los números de lotería para el sorteo de Navidad: se buscan las administraciones que más premios han repartido, hay quien piensa que el 5, el 4 y el 6 son los mejores números porque hasta ahora han sido los más premiados. La lotería, como su nombre indica es un juego de azar, no se pueden establecer previsiones, todo es casual, las bolas no salen del bombo siguiendo ninguna ley, ningún patrón. Eso quiere decir que si el gordo ha caído dos veces en la misma administración no hay ley que garantice que volverá a caer en esa administración o que no volverá a caer. Lo curioso es que deseamos algo imprevisible y sin embargo nos aferramos o creamos leyes para evitarlo.

Hoy tenemos doble sesión: por la mañana ha habido sesión de control al Gobierno sin Feijóo y ahora tenemos sesión de control en el Senado con Feijóo. Sánchez sufrió el lunes un reves cuando el Constitucional detuvo la tramitación de la reforma del propio Tribunal y del CGPJ. Pero como es un tipo rocoso, que nunca se da por vencido, trabaja ahora darle la vuelta a esa derrota de dos modos: construyendo un relato que lo presente como víctima y tramitando una proposición de ley express que ahora sí le permita modificar las mayorías del TC y del CGPJ. Esta mañana en el Congreso para construir ese relato ha querido explicar que los miembros del TC y del CGPJ no los elige el Parlamento y que eso es una anomalía.

Es precisamente al contrario de como dice Sánchez. Lo constitucional es que las mayorías del TC y del CGPJ no las elija el Parlamento para que haya contrapeso de poderes. Lo que esta mañana ha hecho Sánchez es explicar cuál es plan que va a llevar a cabo con el proyecto de ley express que seguramente el grupo socialista presente esta semana. La aprobación puede producirse a mediados de enero si los socialistas y sus socios convierten en hábil el mes de enero, normalmente no lo es. Con esta tramitación rápida no habría debate, no habría consultas pero Sánchez tendría lo que busca: una rebaja de las mayorías. La proposición saldría adelante como ley en contra de lo que recomienda Bruselas y de lo que dice la Constitución. Pero a Sánchez le va a dar igual porque para cuando lleguen las posibles críticas y censuras él ya se habrá hecho con el TC. A finales de enero, por tanto, puede tenerlo todo preparado para controlar el Constitucional, para presentarse como víctima y para que hayamos olvidado los cambios sedición y la malversación. De momento lo que dice el CIS es que los cambios en la sedición y en la malversación han provocado una caída en la intención de voto de Sánchez de dos puntos. Pero claro, no vamos a creernos el CIS cuando le sale mal a Sánchez si no nos lo creemos cuando le sale bien.

Para tramitar el proyecto de ley de rebaja de mayorías Rufián le ha ofrecido esta mañana su apoyo.

O sea que Sánchez va a tener lo que quería, a Conde Pumpido como presidente del Constitucional para que diga que todo lo que ha hecho está muy bien. Conde Pumpido será presidente, entre otras cosas, porque ayer en el pleno del CGPJ, su mujer, su mujer, que es vocal del CGPJ, Clara Martínez de Careaga, participó en la votación y defendió el plan que convertirá a Conde Pumpido en presidente del TC.